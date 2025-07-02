Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Paramount согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу $16 млн для урегулирования его иска из-за монтажа интервью бывшего вице-премьера Камалы Харрис в программе CBS News «60 минут», пишет The New York Times.

Компания заявила, что ее платеж включает судебные издержки и расходы Трампа. В рамках урегулирования Paramount согласилась опубликовать письменные стенограммы будущих интервью «60 минут» с кандидатами в президенты. Урегулирование иска не включает принесения извинений, добавила компания.

Некоторые американские юристы сочли иск Трампа необоснованным. По их мнению, CBS в конечном итоге одержал бы победу в суде, отчасти потому что не сообщал ничего фактически неверного, а закон дает издателям широкую свободу действий в определении, как представлять информацию, пишет газета.

Но, по информации издания, Шари Редстоун, председатель и контролирующий акционер Paramount, заявила совету директоров, что выступает за урегулирование с Трампом. Некоторые руководители компании рассматривали иск президента как потенциальное препятствие завершению многомиллиардной продажи компании голливудской студии Skydance, которая требует одобрения администрации Трампа.

В октябре 2024 года Трамп, тогда еще кандидат в президенты США от Республиканской партии, предъявил иск к CBS на $10 млрд. Он обвинил телеканал в предвзятом монтаже интервью с Харрис, что, по мнению республиканца, было направлено на поддержку Демократической партии в преддверии выборов 5 ноября. Позже Трамп увеличил сумму иска до $20 млрд.

В иске говорится, что CBS показал две разные версии интервью, где Харрис отвечает по-разному на один и тот же вопрос о конфликте Израиля и ХАМАС. Телеканал назвал иск необоснованным и добивался его отклонения. В апреле стороны перешли к процедуре медиации (мирное урегулирование споров с помощью посредника).

В мае на фоне иска президент и генеральный директор телеканала CBS News Венди Макмахон объявила о своем уходе, объяснив это расхождением взглядов с руководством компании на дальнейшее развитие.