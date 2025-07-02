 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Команда Трампа предложила разместить штаб ФБР в бывшем офисе USAID

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

ФБР покинет свою штаб-квартиру и переедет в соседнее здание, освободившееся после ухода Агентства США по международному развитию (USAID), сохранив тем самым свое присутствие в центре Вашингтона, пишет New York Times.

Решение администрации президента США Дональда Трампа о переезде положит конец «многолетним попыткам» переместить главное правоохранительное ведомство страны в пригород Мэриленда или Вирджинии, отметила газета.

Reuters узнал о сокращениях в отделе ФБР по борьбе с терроризмом в США
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Директор ФБР Кэш Патель заявил, что «переезд в «здание Рональда Рейгана» — это наиболее экономически эффективный и ресурсоэффективный способ выполнить нашу миссию по защите американского народа и соблюдению Конституции», передает CNN.

«Предыдущие усилия были направлены на строительство нового кампуса в пригороде, оно обошлось бы налогоплательщикам в миллиарды долларов и заняло бы годы», — говорится в заявлении ФБР, посвященном переезду.

«Здание Гувера», где находится сейчас ФБР, давно нуждалось в капитальном ремонте, в частности, в последние годы были приняты меры для предотвращения падения разрушающейся инфраструктуры на людей.

В «здании Рейгана», помимо ФБР, будут располагаться и другие ведомства, в том числе Таможенно-пограничная служба.

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Беспалько, Полина Минаева
Дональд Трамп США ФБР USAID
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Экс-директора ФБР допросили из-за фото с ракушками в форме цифр 8647
Политика
Глава ФБР рассказал о тайной комнате в штаб-квартире ведомства
Политика
Вмешательство Вэнса спасло «прекрасный билль» Трампа в сенате США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 92,74 (+0,48) Инвестиции, 01 июл, 20:05 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 78,42 (-0,11) Инвестиции, 01 июл, 20:05
Володин назвал число установивших самозапрет на кредиты россиян Политика, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
В сфере IT легче найти работу через техподдержку. Как туда устроитьсяПодписка на РБК, 08:53
Politico узнала, что Британия и ФРГ заключат пакт с пунктом об обороне Политика, 08:36
ФАС возбудила 21 дело в отношении торговой сети «Светофор» Бизнес, 08:33
Что стоит учитывать бизнесу при подключении к эквайрингу: подводные камниПодписка на РБК, 08:30
Институт Минпросвещения ответил на обвинение в «отказе от инклюзии» Общество, 08:10
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Самый молодой миллиардер и любимец Цукерберга: кто такой Александр ВанПодписка на РБК, 08:10
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
ФНС оценила эффект переноса премий из-за налогов. Каковы риски бизнесаПодписка на РБК, 08:00
Команда Трампа предложила разместить штаб ФБР в бывшем офисе USAID Политика, 07:59
США усилят политику лишения гражданства за преступления Общество, 07:54
Ночью в России уничтожили пять украинских дронов Политика, 07:36
«Финам» запустил опционы на фонды, инвестирующие в Dogeсoin и Toncoin Инвестиции, 07:30