Команда Трампа предложила разместить штаб ФБР в бывшем офисе USAID
ФБР покинет свою штаб-квартиру и переедет в соседнее здание, освободившееся после ухода Агентства США по международному развитию (USAID), сохранив тем самым свое присутствие в центре Вашингтона, пишет New York Times.
Решение администрации президента США Дональда Трампа о переезде положит конец «многолетним попыткам» переместить главное правоохранительное ведомство страны в пригород Мэриленда или Вирджинии, отметила газета.
Директор ФБР Кэш Патель заявил, что «переезд в «здание Рональда Рейгана» — это наиболее экономически эффективный и ресурсоэффективный способ выполнить нашу миссию по защите американского народа и соблюдению Конституции», передает CNN.
«Предыдущие усилия были направлены на строительство нового кампуса в пригороде, оно обошлось бы налогоплательщикам в миллиарды долларов и заняло бы годы», — говорится в заявлении ФБР, посвященном переезду.
«Здание Гувера», где находится сейчас ФБР, давно нуждалось в капитальном ремонте, в частности, в последние годы были приняты меры для предотвращения падения разрушающейся инфраструктуры на людей.
В «здании Рейгана», помимо ФБР, будут располагаться и другие ведомства, в том числе Таможенно-пограничная служба.
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