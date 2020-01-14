Клинтон предупредила о «вмешательстве» России в выборы в пользу Трампа

Бывший госсекретарь США уверена, что в Москве вновь попытаются «помочь американцам выбрать президента»

Хиллари Клинтон (Фото: Etienne Laurent / ТАСС)

Экс-госсекретарь, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон посчитала, что Россия вновь может «вмешаться» в американские выборы-2020, поддерживая Дональда Трампа. Таким образом она прокомментировала в своем Twitter сообщение The New York Times о том, что российские хакеры пытались взломать серверы украинской газовой компании Burisma, в которой некоторое время работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер.

«Как поведут себя СМИ и Республиканская партия? Опять русские будут помогать нам выбирать президента?» — задалась вопросом Клинтон.

Ее тут же поддержал лидер демократического большинства в палате представителей Адам Шифф. «Русские опять тут как тут. И снова они пытаются помогать Трампу. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить иностранное вмешательство в выборы. Сами американцы должны решать, кого выбирать в Америке», — написал он в соцсети.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, американские спецслужбы уже выясняют, пытается ли Москва вмешаться в президентские выборы, которые должны пройти в этом году. В частности, разрабатывается версия возможного давления на Байдена из-за его сына, работавшего на Украине и подозревавшегося в коррупции.

После победы Трампа в 2016 году расследованием возможного вмешательства России в американские выборы занималась комиссия под руководством Роберта Мюллера. Она пришла к выводу, что давление на американских избирателей при помощи поддельных аккаунтов в социальных сетях действительно было. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения. Установить сговор между избирательным штабом Трампа и Россией комиссии не удалось.