Швыдкой объяснил, зачем в России нужно возродить профессиональную цензуру

Бывший министр культуры России Михаил Швыдкой обосновал необходимость создания в стране цензурного ведомства по аналогии с советским временем. Как считает экс-чиновник, оно «сохранит здоровую обстановку в творческой среде»

Михаил Швыдкой (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Восстановление цензуры в России, какой она была в СССР, потребует больших затрат и профессиональных кадров, написал бывший министр культуры страны Михаил Швыдкой в колонке для «Российской газеты».

По его словам, было бы честнее вернуться к цензуре, которой бы занимались профессионалы, а не чиновники разных ведомств, «сами не представляющие до конца, чего же им надо бояться».

«Возрождение института цензуры — недешевое удовольствие, требующее не сотен, но тысяч просвещенных слуг государства, но, пожалуй, только оно может сохранить здоровую обстановку в творческой среде», — считает Швыдкой.

В советское время — с 1973 по 1991 год — Михаил Швыдкой работал в журнале «Театр» на должностях редактора, ответственного секретаря, заместителя главного редактора. Одновременно он вел на Всесоюзном радио и Центральном телевидении программы о театре, был автором сценариев для документальных фильмов. После упразднения СССР он в разное время был главным редактором телеканала «Культура» и председателем ВГТРК, работал заместителем министра культуры. В первый срок Владимира Путина на посту президента России — с 2000 по 2004 год — Швыдкой руководил федеральным Минкультом, затем — до 2008 года — Федеральным агентством по культуре и кинематографии.

В существовании цензурного ведомства в СССР была своя логика, отмечает Швыдкой. «Предварительная цензура защищала от карательной», — объясняет он. Сейчас же, по его мнению, из-за большого количества «трудно формализуемых с юридической точки зрения требований» и отсутствия единых правил страдает прежде всего качество создаваемых произведений.

«Нельзя творить, держа на столе указы президента РФ и своды законов, включающих, помимо Гражданского, и Уголовный кодекс», — добавляет бывший чиновник.

При этом он признает, что повторить в полной мере советскую «культурную политику» невозможно, так как она осуществлялась «в закрытой стране, с единственной правящей партией и идеологией».

Весной 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России. За нарушение новой статьи 207.3 Уголовного кодекса граждане могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. При распространении фейков с использованием служебного положения или из корыстных побуждений штраф увеличивается до 5 млн руб., тюремный срок — до пяти–десяти лет. В случае если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, наказание составит от 10 до 15 лет тюрьмы. В России также применяется схожая со статьей о фейках ст. 20.3.3 КоАП — о дискредитации российской армии. По ней предусмотрено наказание в виде административных штрафов. При этом после неоднократного привлечения к административной ответственности может быть возбуждено уже уголовное дело по ст. 280.3 Уголовного кодекса (до пяти лет лишения свободы).

Осенью 2021 года Путин заявил, что в стране нет угрозы ограничений свободы дискуссий, в том числе историков. «Нет, угрозы такой, мне кажется, у нас нет. У нас иногда возникает угроза безответственности за то, что люди говорят, такое есть», — сказал он на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Спустя почти три года президент заявил о свободе СМИ в России, так как она «твердо гарантирована Конституцией». Единственным требованием к ним он назвал соблюдение российских законов. «Таким образом, будет сохранен необходимый баланс между свободой прессы и национальной безопасностью», — пояснил Путин.

Примерно тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поддержал необходимость цензуры лишь в условиях военной операции. По его словам, свобода информации все-таки должна быть, «если выйти из этого периода острого воспаления».