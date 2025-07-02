 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Швыдкой объяснил, зачем в России нужно возродить профессиональную цензуру

Швыдкой: было бы честнее вернуть профессиональную цензуру в России
Сюжет
Военная операция на Украине
Бывший министр культуры России Михаил Швыдкой обосновал необходимость создания в стране цензурного ведомства по аналогии с советским временем. Как считает экс-чиновник, оно «сохранит здоровую обстановку в творческой среде»
Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Восстановление цензуры в России, какой она была в СССР, потребует больших затрат и профессиональных кадров, написал бывший министр культуры страны Михаил Швыдкой в колонке для «Российской газеты».

По его словам, было бы честнее вернуться к цензуре, которой бы занимались профессионалы, а не чиновники разных ведомств, «сами не представляющие до конца, чего же им надо бояться».

«Возрождение института цензуры — недешевое удовольствие, требующее не сотен, но тысяч просвещенных слуг государства, но, пожалуй, только оно может сохранить здоровую обстановку в творческой среде», — считает Швыдкой.

В советское время — с 1973 по 1991 год — Михаил Швыдкой работал в журнале «Театр» на должностях редактора, ответственного секретаря, заместителя главного редактора. Одновременно он вел на Всесоюзном радио и Центральном телевидении программы о театре, был автором сценариев для документальных фильмов. После упразднения СССР он в разное время был главным редактором телеканала «Культура» и председателем ВГТРК, работал заместителем министра культуры. В первый срок Владимира Путина на посту президента России — с 2000 по 2004 год — Швыдкой руководил федеральным Минкультом, затем — до 2008 года — Федеральным агентством по культуре и кинематографии.

«Яндекс.Музыка» будет фильтровать «чувствительный контент» ИИ и руками
Бизнес
Фото:Олег Елков / ТАСС

В существовании цензурного ведомства в СССР была своя логика, отмечает Швыдкой. «Предварительная цензура защищала от карательной», — объясняет он. Сейчас же, по его мнению, из-за большого количества «трудно формализуемых с юридической точки зрения требований» и отсутствия единых правил страдает прежде всего качество создаваемых произведений.

«Нельзя творить, держа на столе указы президента РФ и своды законов, включающих, помимо Гражданского, и Уголовный кодекс», — добавляет бывший чиновник.

При этом он признает, что повторить в полной мере советскую «культурную политику» невозможно, так как она осуществлялась «в закрытой стране, с единственной правящей партией и идеологией».

Издателя книги «Чарли и шоколадная фабрика» раскритиковали за цензуру
Общество
Фото:Rob Kim / Getty Images

Весной 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России. За нарушение новой статьи 207.3 Уголовного кодекса граждане могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. При распространении фейков с использованием служебного положения или из корыстных побуждений штраф увеличивается до 5 млн руб., тюремный срок — до пяти–десяти лет. В случае если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, наказание составит от 10 до 15 лет тюрьмы.

В России также применяется схожая со статьей о фейках ст. 20.3.3 КоАП — о дискредитации российской армии. По ней предусмотрено наказание в виде административных штрафов. При этом после неоднократного привлечения к административной ответственности может быть возбуждено уже уголовное дело по ст. 280.3 Уголовного кодекса (до пяти лет лишения свободы).

Осенью 2021 года Путин заявил, что в стране нет угрозы ограничений свободы дискуссий, в том числе историков. «Нет, угрозы такой, мне кажется, у нас нет. У нас иногда возникает угроза безответственности за то, что люди говорят, такое есть», — сказал он на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Спустя почти три года президент заявил о свободе СМИ в России, так как она «твердо гарантирована Конституцией». Единственным требованием к ним он назвал соблюдение российских законов. «Таким образом, будет сохранен необходимый баланс между свободой прессы и национальной безопасностью», — пояснил Путин.

Примерно тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поддержал необходимость цензуры лишь в условиях военной операции. По его словам, свобода информации все-таки должна быть, «если выйти из этого периода острого воспаления».

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме

США приостановили поставки Украине зенитных ракет

Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии

Маск после очередной перепалки похвалил Трампа

В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума

Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая

В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Михаил Швыдкой Министерство культуры цензура Владимир Путин Дмитрий Песков Военная операция на Украине
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
РКН назвал число заблокированных в 2024 году российских YouTube-каналов
Политика
Из «Яндекс.Музыки» удалили «Червону калину» по требованию Роскомнадзора
Политика
В России «исправили» аниме, прошедшее цензуру в Китае
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 17:25
Кластерный подход: как меняется промышленный ландшафт Москвы Отрасли, 19:35
Как искусственный интеллект меняет рынок обработки документов Тренды, 19:34
Как промышленные регионы ищут нужные кадры на ярмарках трудоустройства Национальные проекты, 19:33
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
Рублев выиграл второй матч на Уимблдоне Спорт, 19:28
СПбГУ подтвердил информацию об аресте профессора Суворова Политика, 19:26
Хачанов впервые за четыре года вышел в третий круг Уимблдона Спорт, 19:18
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Седьмого участника дела об Уральской ОПГ заключили под стражу Политика, 19:18
У «РуссНефти» появился новый крупный акционер Бизнес, 19:17
Что дает малому бизнесу участие в городских мероприятиях Отрасли, 19:16
Как бизнес и государство поддержат МСП и экопроекты Отрасли, 19:13
«Маер» рассказал об опыте поддержки ветеранов спецоперации Пресс-релиз, 19:12
Жителям Петербурга ограничили скорость электросамокатов до 10 км/ч Общество, 19:11
Отпуск или дом: какую недвижимость можно купить по цене элитного тура Недвижимость, 18:57