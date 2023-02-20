Издателя книги «Чарли и шоколадная фабрика» раскритиковали за цензуру

Издательство Puffin Books отредактировало классические тексты Роальда Даля, написанные в 60-х — 70-х годах, убрав из них слова вроде «невероятно толстый» или «черный». Владельцы прав на книги настаивают, что правки минимальные

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Детское издательство Puffin Books (подразделение Penguin Random House) столкнулось с критикой из-за переиздания книг Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», «Ведьмы», «Бесподобный мистер Фокс», «Матильда» и других, пишут Daily Telegraph и The Guardian.

Сравнение отрывков новой версии популярных детских книг с более старыми версиями показало, что при переиздании были отредактированы некоторые фрагменты, которые касались описания веса, психического здоровья, пола и расы героев книги.

Например, прожорливый мальчик Огастус Глуп, один из героев книги про Чарли, попадающий вместе с ним на шоколадную фабрику, больше не описывается в книге как «невероятно толстый»: теперь там говорится, что он «огромный».

Ведьмы из одноименного романа Даля ранее описывались как женщины, которые могли принимать личины секретарш или кассирш из супермаркета; теперь — что они могут прятаться за фигурами «ведущих ученых» или «предпринимательниц».

Из книги 1970-го года «Бесподобный мистер Фокс» убрали слово «черный», использованное для описания тракторов, которыми управляли фермеры, противостоящие хитрому Лису: теперь машины описаны просто как «смертоносные брутальные монстры».

Среди тех, кто выступил с критикой новой версии детских книг Даля, была организация писателей PEN America, которая объединяет 7,5 тыс. литераторов, выступающих за свободу слова. «Если мы начнем с попытки исправить предполагаемое пренебрежение вместо того, чтобы позволить читателям воспринимать книги и реагировать на них так, как они написаны, мы рискуем исказить работы великих авторов и затуманить ту призму, которую литература предлагает обществу», — написала в Twitter Сюзанна Носсель, исполнительный директор PEN America.

Ее поддержал лауреат Букеровской премии Салман Рушди, книги которого издает материнская компания Puffin Books –– Penguin Random House.

«Роальд Даль не был ангелом, но это абсурдная цензура», — написал Рушди в Twitter в ответ на твит Носсель. И заметил, что «Puffin Books» и компании, владеющей правами на книги Даля «должно быть стыдно».

Своего «Букера» Салман Рушди получил за роман «Сатанинские стихи», которую в исламском мире сочли оскорбительной. Книга была запрещена в Индии, Пакистане, Саудовской Аравии, Сомали и других странах. Через год после издания романа, в 1989 году, великий аятолла Ирана Рухолла Хомейни издал фетву, призывающую уби ть Рушди. В августе 2022 года на Рушди совершили нападение в Нью-Йорке. Нападавший, 24-летний Хади Матар, смог ударить писателя ножом десять раз в шею и живот. Рушди выжил и в начале февраля 2023 года дал первое после покушения интервью журналу The New Yorker

Компания Roald Dahl Story Company, которая контролирует права на книги Даля, заявила, что работала вместе с Puffin Books над отредактированным текстом, потому что хотела убедиться, что «замечательные истории и персонажи Даля по-прежнему нравятся всем детям сегодня». По словам пресс-службы, изменения текста были «небольшими и тщательно продуманными».

Даль родился в 1916 году в Уэльсе, в семье выходцев из Норвегии, он умер в 1990 году в возрасте 74 лет. Его книги для детей и взрослых, проданные тиражом более 300 млн экземпляров, были переведены на 68 языков. Он также писал киносценарии и прославился как мастер черного юмора.

Писатель при жизни был «неоднозначной фигурой», указывает The Guardian, –– из-за антисемитских комментариев. Например, в интервью New Statesman в 1983 году, говоря об антисемитизме, он отмечал, что «всегда есть причина, по которой анти-что-либо возникает где угодно», - а также, что «даже такая сволочь, как Гитлер, не приставала к ним [евреям] просто так».

В 2020 году семья Даля принесла извинения за это и другие подобные высказывания писателя, сообщив, что признает «длительную и понятную боль, причиненную [его] антисемитскими заявлениями».