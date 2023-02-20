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Издателя книги «Чарли и шоколадная фабрика» раскритиковали за цензуру

Издатель книги «Чарли и шоколадная фабрика» столкнулся с критикой из-за редактуры текста
Издательство Puffin Books отредактировало классические тексты Роальда Даля, написанные в 60-х — 70-х годах, убрав из них слова вроде «невероятно толстый» или «черный». Владельцы прав на книги настаивают, что правки минимальные
Фото: Rob Kim / Getty Images
Фото: Rob Kim / Getty Images

Детское издательство Puffin Books (подразделение Penguin Random House) столкнулось с критикой из-за переиздания книг Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», «Ведьмы», «Бесподобный мистер Фокс», «Матильда» и других, пишут Daily Telegraph и The Guardian.

Сравнение отрывков новой версии популярных детских книг с более старыми версиями показало, что при переиздании были отредактированы некоторые фрагменты, которые касались описания веса, психического здоровья, пола и расы героев книги.

Например, прожорливый мальчик Огастус Глуп, один из героев книги про Чарли, попадающий вместе с ним на шоколадную фабрику, больше не описывается в книге как «невероятно толстый»: теперь там говорится, что он «огромный».

Ведьмы из одноименного романа Даля ранее описывались как женщины, которые могли принимать личины секретарш или кассирш из супермаркета; теперь — что они могут прятаться за фигурами «ведущих ученых» или «предпринимательниц».

Из книги 1970-го года «Бесподобный мистер Фокс» убрали слово «черный», использованное для описания тракторов, которыми управляли фермеры, противостоящие хитрому Лису: теперь машины описаны просто как «смертоносные брутальные монстры».

Среди тех, кто выступил с критикой новой версии детских книг Даля, была организация писателей PEN America, которая объединяет 7,5 тыс. литераторов, выступающих за свободу слова. «Если мы начнем с попытки исправить предполагаемое пренебрежение вместо того, чтобы позволить читателям воспринимать книги и реагировать на них так, как они написаны, мы рискуем исказить работы великих авторов и затуманить ту призму, которую литература предлагает обществу», — написала в Twitter Сюзанна Носсель, исполнительный директор PEN America.

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Ее поддержал лауреат Букеровской премии Салман Рушди, книги которого издает материнская компания Puffin Books –– Penguin Random House.

«Роальд Даль не был ангелом, но это абсурдная цензура», — написал Рушди в Twitter в ответ на твит Носсель. И заметил, что «Puffin Books» и компании, владеющей правами на книги Даля «должно быть стыдно».

Своего «Букера» Салман Рушди получил за роман «Сатанинские стихи», которую в исламском мире сочли оскорбительной. Книга была запрещена в Индии, Пакистане, Саудовской Аравии, Сомали и других странах. Через год после издания романа, в 1989 году, великий аятолла Ирана Рухолла Хомейни издал фетву, призывающую уби ть Рушди.

В августе 2022 года на Рушди совершили нападение в Нью-Йорке. Нападавший, 24-летний Хади Матар, смог ударить писателя ножом десять раз в шею и живот. Рушди выжил и в начале февраля 2023 года дал первое после покушения интервью журналу The New Yorker

Компания Roald Dahl Story Company, которая контролирует права на книги Даля, заявила, что работала вместе с Puffin Books над отредактированным текстом, потому что хотела убедиться, что «замечательные истории и персонажи Даля по-прежнему нравятся всем детям сегодня». По словам пресс-службы, изменения текста были «небольшими и тщательно продуманными».

Даль родился в 1916 году в Уэльсе, в семье выходцев из Норвегии, он умер в 1990 году в возрасте 74 лет. Его книги для детей и взрослых, проданные тиражом более 300 млн экземпляров, были переведены на 68 языков. Он также писал киносценарии и прославился как мастер черного юмора. 

Писатель при жизни был «неоднозначной фигурой», указывает The Guardian, –– из-за антисемитских комментариев. Например, в интервью New Statesman в 1983 году, говоря об антисемитизме, он отмечал, что «всегда есть причина, по которой анти-что-либо возникает где угодно», - а также, что «даже такая сволочь, как Гитлер, не приставала к ним [евреям] просто так».

В 2020 году семья Даля принесла извинения за это и другие подобные высказывания писателя, сообщив, что признает «длительную и понятную боль, причиненную [его] антисемитскими заявлениями».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Великобритания книги "Чарли и шоколадная фабрика" цензура
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