Путин заявил о свободе СМИ в России

Президент Владимир Путин заявил, что СМИ в России свободны. Об этом он сказал в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.

«Это твердо гарантировано Конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере. Власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики», — заявил Путин.

Единственным требованием к СМИ, в том числе иностранным корреспондентам, аккредитованным в России, он назвал соблюдение российских законов. «Таким образом, будет сохранен необходимый баланс между свободой прессы и национальной безопасностью», — считает президент.

По словам Путина, почти во всех западных странах российским журналистам «чинят различные препоны, запрещаются российские телеканалы, вводится прямая цензура», что «противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации».

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