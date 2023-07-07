«Яндекс.Музыка» будет фильтровать «чувствительный контент» ИИ и руками

В мае этого года Хинштейн предложил законодательно обязать «Яндекс.Музыку» удалять «откровенно русофобские и экстремистские композиции». В компании решили изменить рекомендации при размещении «чувствительного контента»

Фото: Олег Елков / ТАСС

«Яндекс.Музыка» изменит рекомендации при размещении «чувствительного контента» на своей платформе, он будет проверяться по гибридной модели — при помощи ИИ, а затем вручную, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Новая система будет использоваться для выявления «чувствительных тем» которые, считают в «Яндексе», могут вызвать дискомфорт у слушателей. «В зависимости от характера контента он может быть отмечен специальными знаками, указывающими на ограничение по возрасту, исключен из рекомендаций или удален с сервиса», — сообщили в «Яндексе».

В компании подчеркнули, что наличие контентной политики у музыкальных стриминговых платформ — распространенная мировая практика. «При создании таких рекомендаций важно соблюдать баланс между интересами и комфортом слушателей и возможностью самовыражения артистов», — отметили в компании.

В «Яндексе» указали, что правообладатели, чей контент признан нарушающим правила, могут оспорить решение по специальной процедуре. Они также могут внести изменения в свои треки и загрузить их заново на «Яндекс.Музыку».

Глава IТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн положительно оценил планы «Яндекс.Музыки». «Хочется верить, что гибридная модерация позволит впредь избежать инцидентов, когда россиянам накануне Дня Победы предлагают слушать откровенно человеконенавистнические «стишки». Подписчики, если они столкнулись с такими выходками, могут присылать их мне — вместе мы искореним это», — заявил депутат в своем телеграм-канале.

Он назвал новость «безусловно позитивным сигналом», который дает понять, что музыкальная индустрия и стриминг-сервисы способны в инициативном порядке решать проблемы. «Если решение «Яндекса» и Асссоциации музыкальной индустрии окажется эффективным, то законодателям и Роскомнадзору не придется идти на жесткие меры по обязательному контролю и введению крупных штрафных санкций», — отметил Хинштейн.

Сейчас российские власти требуют у соцсетей самостоятельно удалять запрещенный контент. Соответствующий закон вступил в силу 1 февраля 2021 года: с тех пор социальные сети обязаны сами выявлять и блокировать противоправную информацию, в частности детскую порнографию, информацию о способах изготовления и употребления наркотиков, призывы к самоубийству, информацию, выражающую «явное неуважение» к обществу и власти, и призывы к экстремизму.

В мае Хинштейн предложил законодательно обязать «Яндекс.Музыку» удалять экстремистские песни. Идея разработать законопроект возникла после того, как на «Яндекс.Музыке» в преддверии Дня Победы разместили украинский трек «Горит москаль». Платформа удалила песню, но, считает Хинштейн, «проблема от этого не решилась»: на сервисе по-прежнему доступны другие «откровенно русофобские и экстремистские композиции».