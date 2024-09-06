Песков заявил о необходимости цензуры «в период острого воспаления»
Ограничивать распространение информации нельзя, но цензура необходима в нынешних военных условиях, заявил в интервью ТАСС представитель президента Дмитрий Песков.
Свобода информации, по его словам, все-таки должна быть, «если выйти из этого периода острого воспаления».
«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить. Мы в состоянии войны. Но, когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — добавил Песков.
По его мнению, Россия вышла «на уровень критической конфронтации со странами коллективного Запада», и самые уважаемые международные СМИ «зачастую не гнушаются говорить неправду», это негативная динамика, и «в этом плане им уподобляться никак нельзя».
В начале сентября президент Владимир Путин заявил о свободе СМИ в России. «Это твердо гарантировано Конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере. Власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики», — рассказал он.
Около года назад, прошлой осенью, Песков высказался о цензуре схожим образом: «Я считаю, что, конечно, в военное время должна быть определенная цензура. И должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом». Вместе с тем, он затруднился пояснить, в чем разница между критикой и дискредитацией Вооруженных сил России. По его словам, в этом вопросе грань «очень тонкая». В связи с этим Песков рекомендовал тем, кто хочет огульно покритиковать российскую армию, «десять раз подумать».
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