Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому

Макрон рассказал Зеленскому детали беседы с Путиным, сообщили источники «РБК-Украина» и «Суспільне». Президент Франции впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским лидером и обсудил в том числе конфликт на Украине

Эмманюэль Макрон (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, передают «РБК-Украина» и «Суспільне» со ссылками на источники.

По их данным, Макрон рассказал Зеленскому о состоявшемся разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Собеседник «Суспільне» назвал беседу президентов Украины и Франции конструктивной.

Ранее 1 июля состоялась первая с сентября 2022 года телефонная беседа Макрона и Путина. Как уточнили в Кремле, они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. Последний Путин назвал «прямым следствием действий западных государств», которые, по его словам, сейчас затягивают боевые действия, осуществляя поставки современного вооружения Киеву. Президент России также заявил о необходимости комплексного и долгосрочного урегулирования, которое будет «предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии».

Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался более двух часов, сообщили в Елисейском дворце. Президент Франции «подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», призвал к прекращению огня и началу переговоров, а также рассчитывает на продолжение контактов с российским лидером.

Последняя личная встреча президентов России и Франции состоялась 7 февраля 2022 года в Москве и продлилась почти шесть часов. Тогда они обсуждали вопросы европейской безопасности. После начала военной операции на Украине Макрон общался с Путиным более десяти раз, за что подвергался критике. По словам президента России, его французский коллега сам прекратил их «добрые отношения», а Москва готова к возобновлению диалога в случае заинтересованности Парижа. В ответ на это Макрон заявил, что «не менял номер телефона». «Если у президента Путина есть серьезные предложения, и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата», — утверждал он.

В марте 2025 года Макрон допускал, что может позвонить Путину, если Франция, Украина и союзники в ЕС сочтут, что для этого настал подходящий момент.