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Военная операция на Украине ,  
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Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому

«РБК- Украина»: Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
Сюжет
Военная операция на Украине
Макрон рассказал Зеленскому детали беседы с Путиным, сообщили источники «РБК-Украина» и «Суспільне». Президент Франции впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским лидером и обсудил в том числе конфликт на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, передают «РБК-Украина» и «Суспільне» со ссылками на источники.

По их данным, Макрон рассказал Зеленскому о состоявшемся разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Собеседник «Суспільне» назвал беседу президентов Украины и Франции конструктивной.

Ранее 1 июля состоялась первая с сентября 2022 года телефонная беседа Макрона и Путина. Как уточнили в Кремле, они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. Последний Путин назвал «прямым следствием действий западных государств», которые, по его словам, сейчас затягивают боевые действия, осуществляя поставки современного вооружения Киеву. Президент России также заявил о необходимости комплексного и долгосрочного урегулирования, которое будет «предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии».

Путин впервые с 2022 года поговорил по телефону с Макроном
Политика
Эмманюэль&nbsp;Макрон
Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался более двух часов, сообщили в Елисейском дворце. Президент Франции «подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», призвал к прекращению огня и началу переговоров, а также рассчитывает на продолжение контактов с российским лидером.

Последняя личная встреча президентов России и Франции состоялась 7 февраля 2022 года в Москве и продлилась почти шесть часов. Тогда они обсуждали вопросы европейской безопасности. После начала военной операции на Украине Макрон общался с Путиным более десяти раз, за что подвергался критике. По словам президента России, его французский коллега сам прекратил их «добрые отношения», а Москва готова к возобновлению диалога в случае заинтересованности Парижа. В ответ на это Макрон заявил, что «не менял номер телефона». «Если у президента Путина есть серьезные предложения, и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата», — утверждал он.

В марте 2025 года Макрон допускал, что может позвонить Путину, если Франция, Украина и союзники в ЕС сочтут, что для этого настал подходящий момент.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Франция Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский Владимир Путин телефонный разговор Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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Владимир Зеленский
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