Вучич заявил, что «контейнерная революция» в Сербии обречена на неудачу

Александр Вучич (Фото: Armando Babani / Getty Images)

Президент Сербии Александр Вучич заверил, что «контейнерная революция» в стране не пройдет. Его слова передает издание «Политика».

«Ненависть и контейнерная революция не могут быть будущим Сербии. Сербия не хочет, чтобы ее разрушали, Сербия хочет двигаться вперед», — заявил он.

«Контейнерной революцией» Вучич назвал продолжающиеся в Сербии несколько месяцев массовые протесты. Поводом для них стала трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где в ноябре 2024 года при обрушении навеса погибли 15 человек. Демонстранты обвиняют власти в коррупции и требуют досрочных парламентских выборов.

На кадрах с протестов 29 июня видно, что протестующие пытались забаррикадировать дороги мусорными баками, выходили на проезжую часть и скандировали лозунги.

Ранее, 28 июня в Белграде прошел многотысячный митинг, который завершился столкновениями с полицией. По официальным данным, в акции участвовали около 36 тыс. человек. Associated Press со ссылкой на независимую мониторинговую группу сообщало, что на митинг под руководством студентов собралось около 140 тыс. человек

Для разгона демонстрантов правоохранительные органы применили силу, некоторые участники митинга забрасывали правоохранителей камнями и петардами.

Тогда Вучич вышел к протестующим и призвал их к миру, подчеркнув, что государство будет выполнять свои обязанности и не станет проявлять снисхождение к задержанным участникам беспорядков. Власти заявили, что протесты «не могут быть сильнее государства», и пообещали продолжить работу по выявлению и задержанию всех причастных к нападениям на полицию.