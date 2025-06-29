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Вучич заявил, что задержанные в Белграде не получат помилования

Вучич: задержанные на протестах в Белграде не получат помилования
Новая волна недовольства, которая из мирной акции переросла в столкновения с силовиками, прошла в Белграде 28 июня. Вучич заявил, что протесты не могут быть сильнее государства и пообещал, что не станет помиловать задержанных
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Никакие протесты не могут быть сильнее государства, заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая с обращением к нации после столкновений в Белграде вечером 28 июня. Его слова приводит газета «Вечерние новости».

«Прежде всего, самое важное, и как я уже предсказывал, это произошло. Сербия победила, потому что Сербию нельзя победить насилием, как этого хотели некоторые. Сербия не остановилась и никогда не остановится», — сказал сербский президент.

Вучич также заявил, что не намерен помиловать никого из задержанных. Участники беспорядков, по его словам, озвучивали «прямой призыв к гражданским столкновениям и нападениям на полицию». «Конечно, будет еще множество задержанных, тех, кто нападал на полицию. Это не конец. Продолжается идентификация остальных нападавших», — подчеркнул он.

Волна массовых протестов в Сербии продолжается с ноября 2024 года. Поводом стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Новая волна недовольства, которая из мирной акции переросла в столкновения с силовиками, началась вечером 28 июня после того, как истек срок ультиматума, который активисты выдвинули Вучичу. Они потребовали, чтобы он подал в отставку и назначил дату досрочных парламентских выборов.

Столкновения в Белграде. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Митинги прошли сразу в двух местах: на площади Славия в центре Белграда, а также в районе Пионерского парка и здания парламента. По информации МВД Сербии, всего в протестной акции приняли участие около 36 тыс. человек. Вучич назвал митинг «фиаско», отметив, что численность протестующих была примерно на 30% меньше, чем в декабре. Сербский президент также заявил, что звучавшие на акции лозунги были «глупыми и жалкими».

«Они все противоречили друг другу. Просто слушайте их заявления. Как только вы их услышите, вы поймете, что бы они сделали со страной, если бы пришли к власти», — добавил Вучич.

В результате протестов в Белграде пострадали 48 сотрудников полиции, задержаны 77 человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич, который выступил вместе с Вучичем. По его словам, у одного из пострадавших полицейских диагностированы тяжелые травмы. Речь идет о травме головы, переломе скулы, скорее всего от камня или плитки, брошенной в него, уточнил Васильевич.

Associated Press со ссылкой на независимую мониторинговую группу сообщало, что в митинге под руководством студентов приняли участие около 140 тыс. человек. Reuters писало, что некоторые активисты бросали в полицейских бутылки, камни и петарды в полицейских. Силовики применили против протестующих слезоточивый газ.

Вучич заявил, что задержанные в Белграде не получат помилования
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Милена Костерева
Сербия протесты Александр Вучич столкновения с полицией
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Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
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