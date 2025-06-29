Вучич вышел к протестующим в Белграде и призвал их к миру

Вучич вышел к протестующим в Пионерском парке и призвал их к миру.

Президент Сербии Александар Вучич вышел к протестующим в Белграде и призвал их к миру, пишет Danas.

По ее информации издания, Вучич появился на публике в Пионерском парке, который прилегает к администрации главы государства. Президент обратился к участникам акции протеста и заявил, что «государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности».

Reuters ранее писал, что на площади перед парламентом страны — Народной Скупщиной — находятся сторонники Вучича, там же собрались студенты из ассоциации «Студенты 2.0», выступающие против блокировки работы университетов в рамках протестов из-за трагедии в Нови-Саде. Пионерский парк расположен прямо напротив Народной Скупщины.

В то же время десятки тысяч студентов и выступающих против коррупции сербов собрались неподалеку — на площади Славия. Они требуют отставки президента и досрочных выборов. По информации Danas, на улицу вышли 36 тыс. человек.

Вучич заявил, что собравшиеся перед Народной Скупщиной студенты выиграли и он гордится ими, а остальные протестующие "проиграли". Видео с обращением к учащимся сербский лидер опубликовал в своем в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

Студенческий митинг, переросший в беспорядки, начался в столице Сербии 28 июня. Он связан с протестами после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 16 человек.

Сербские СМИ сообщили о стычках между правоохранителями и протестующими на улицах Белграда. По информации портала B92, пострадал как минимум один полицейский.