Лавров призвал к урегулированию ситуации в Сербии на основе конституции

Лавров — о протестах в Сербии: надеемся, что не будет цветных революций Запада

Москва видит готовность Белграда к диалогу с протестующими, именно таким путем можно решить любые проблемы, заявил Лавров. Он также выразил надежду, Запад не решит воспользоваться новой волной недовольства для «цветной революции»

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Россия надеется, что протесты в Сербии удастся урегулировать на основе конституции, а западные страны не станут заниматься цветной революцией, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в Чолпон-Ате.

«Мы за этой ситуацией следим, мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были успокоены, как и сказал президент Сербии Вучич, на основе конституции и законов этого дружественного нам государства», — сказал министр журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Как отметил Лавров, российская сторона выступает за то, чтобы протестующие «строго придерживались законов Сербии». Он подчеркнул, что для урегулирования любых вопросов необходимо прибегнуть к диалогу, и сербские власти к нему готовы.

«Мы надеемся, что западные страны, которые обычно всегда пытаются воспользоваться теми или иными внутренними событиями в различных странах для того, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров соответствующей страны, надеемся, что они не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями», — обратил внимание министр.

Новая волна недовольства, которая из мирной акции переросла в столкновения с силовиками, началась вечером 28 июня. В ночь на 30 июня протестующие вновь перекрыли несколько улиц в Белграде и возвели баррикады, требуя освободить ранее задержанных демонстрантов и провести досрочные выборы в парламент.

Формально поводом для новой крупной акции послужил отказ Александра Вучича до конца 28 июня согласиться с ультиматумом студентов, которые продолжают требовать расследования трагедии на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Тогда навесной козырек местного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей, в результате которого погибли 16 человек.

Согласно официальным данным МВД, в акции приняло участие 36 тыс. Associated Press со ссылкой на независимую мониторинговую группу сообщало, что на митинг под руководством студентов собрались около 140 тыс. человек. В результате протестов в Белграде с 28 на 29 июня пострадали 48 сотрудников полиции, задержаны 77 человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщил накануне вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич.

Сербский президент, выступая с обращением к нации после первого дня столкновений заявил, что не намерен помиловать никого из задержанных. Участники беспорядков, по словам Вучича, озвучивали «прямой призыв к гражданским столкновениям и нападениям на полицию».