В Сербии участники протестов заблокировали дороги

В Белграде протестующие перекрыли несколько дорог, сообщает портал Srbija Danas.

В частности, участники демонстраций заблокировали ведущую в центр города улицу Пожешка. Движение общественного транспорта в этой части Белграда приостановили.

По информации RTS, протестующие перекрывали дороги в Нови-Саде, Шабаце, Вранье, рядом с городом Пожега, в деревнях Горни Недельице, Прелина, а также Златиборское шоссе. В Прелине один из водителей пытался проехать мимо протестующих, в результате наезда пострадала женщина.

В Сербии несколько месяцев продолжаются антиправительственные демонстрации студентов и оппозиции из-за гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.

28 июня после митинга на площади Славия в центре столицы Сербии произошли столкновения с полицией, шестеро полицейских пострадали. Несколько человек арестовали. Позднее президент страны Александр Вучич вышел к протестующим в Пионерском парке и призвал их к миру. Политик заявил, что «государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности».