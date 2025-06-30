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Политика ,  
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В Сербии участники протестов заблокировали дороги

В Белграде протестующие перекрыли несколько дорог, сообщает портал Srbija Danas.

В частности, участники демонстраций заблокировали ведущую в центр города улицу Пожешка. Движение общественного транспорта в этой части Белграда приостановили.

По информации RTS, протестующие перекрывали дороги в Нови-Саде, Шабаце, Вранье, рядом с городом Пожега, в деревнях Горни Недельице, Прелина, а также Златиборское шоссе. В Прелине один из водителей пытался проехать мимо протестующих, в результате наезда пострадала женщина.

Вучич выступит с обращением к нации на фоне столкновений в Белграде
Политика
Александр Вучич

В Сербии несколько месяцев продолжаются антиправительственные демонстрации студентов и оппозиции из-за гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.

28 июня после митинга на площади Славия в центре столицы Сербии произошли столкновения с полицией, шестеро полицейских пострадали. Несколько человек арестовали. Позднее президент страны Александр Вучич вышел к протестующим в Пионерском парке и призвал их к миру. Политик заявил, что «государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности».

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Теги
Дарья Беспалько
Сербия протесты Белград
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