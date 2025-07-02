Захарова сообщила об обращениях родственников задержанных в Баку россиян

Мария Захарова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Родственники задержанных и арестованных в Баку россиян обращаются в российское посольство за информацией после демонстрации видеокадров с близкими, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, дипломаты получили уже одиннадцать таких обращений.

«Относительно обращений, которые мы получаем от граждан России, в том числе видящих в репортажах своих родственников, которых задерживают, теперь уже и арестовывают, хотела бы обратить ваше внимание на то, что наше посольство принимает звонки и готово предоставлять имеющуюся информацию родственникам», — сказала Захарова.

Она пояснила, что родные задержанных опознали их на опубликованных видеокадрах, которые распространяли азербайджанские СМИ.

«Наше посольство находится с ними на связи и будет находиться и дальше», — заключила Захарова.