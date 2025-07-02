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Обострение между Москвой и Баку ,  
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В Петербурге задержали уроженца Азербайджана за мошенничество на ₽46 млн

В Петербурге гендиректора стройфирмы заподозрили в мошенничестве на 46 млн руб.
Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Полиция Петербурга задержала по подозрению в крупных мошенничествах генерального директора стройфирмы, который является уроженцем одной из стран ближнего зарубежья. По данным местных журналистов, бизнесмен приехал из Азербайджана

В Петербурге задержали уроженца Азербайджана за мошенничество на ₽46 млн
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В Петербурге по подозрению в серии мошенничеств на общую сумму более 46 млн руб. задержан 32-летний гендиректор строительной компании, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Там отметили, что возбуждены уголовные дела по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество).

«По версии полиции, фигурант, действуя под предлогом привлечения инвестиций в возведение жилых домов и их последующей сдачи в аренду, обманом завладел денежными средствами трех петербуржцев», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что подозреваемый является уроженцем одной из стран ближнего зарубежья.

Предпринимателя задержали в его частном доме на Вологодской улице в поселке Парголово. Во время обыска силовики изъяли документы на недвижимость, мобильный телефон и деньги (в рублях и иностранной валюте), добавили в МВД.

Как уточняет портал 78.ru, задержанный является уроженцем Азербайджана. Дома у него силовики нашли ₽175 тыс. и $500. По данным издания, задержанный возглавляет ООО «Амуров Групп» и в деле фигурируют два эпизода с обманом петербургских предпринимателей на 9,6 млн и на 22 млн руб. соответственно.

В третьем случае, согласно материалам дела, гендиректор стройфирмы обманул потерпевшего на ₽14,7 млн, добавляет «Фонтанка». По ее информации, вменяемые задержанному преступления относятся к периоду с 2020-го по 2021 год.

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Фото:Мурад Оруджев / РИА Новости

На сайте строительной компании указано, что «Амуров Групп» выполняет все виды строительных работ и имеет опыт исполнения функций подрядчика. Генеральным директором является Марк Александрович Амуров.

РБК направил запрос в офис «Амуров Групп».

В конце июня в Екатеринбурге силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана в рамках расследования серии убийств в городе. Нескольких человек поместили под стражу в СИЗО. Двое подозреваемых во время задержания скончались.

СК России сообщил, что один из задержанных фигурантов умер, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются. Баку провел свою судмедэкспертизу и заявил, что мужчины умерли от посттравматического шока.

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Санкт-Петербург задержание Россия Азербайджан
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