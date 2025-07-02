Азербайджанский депутат заявил о заморозке бизнес-проектов с Москвой
Азербайджан замораживает сотрудничество с Россией в сфере экономики и отказался от переговоров по некоторым проектам, сообщил изданию Minval депутат парламента республики Расим Мусабеков.
«Приостановлены различного рода обсуждения и переговоры по ряду крупных соглашений по экономическим направлениям», — сказал депутат.
Мусабеков напомнил, что уже принято решение о заморозке многих культурных программ и политического диалога двух стран. В частности, Баку отказался принимать вице-премьера России Алексея Оверчука, чей визит был запланирован на конец июня.
Причиной отмены поездки стали события в Екатеринбурге, где силовики в рамках расследования серии заказных убийств провели массовое задержание уроженцев Азербайджана и скончались двое подозреваемых. Как написало издание Trend, в сложившейся ситуации азербайджанская сторона не видит целесообразности в визите любого официального лица России в страну.
Массовые задержания прошли в Екатеринбурге 27 июня. В полицию доставили более 50 человек, нескольких поместили под стражу в СИЗО по обвинению в ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство, совершенное организованной группой).
СК России сообщил, что из-за сердечной недостаточности один из задержанных фигурантов умер, причины смерти еще одного устанавливаются. Баку провел свою судмедэкспертизу и заявил, что мужчины умерли от посттравматического шока.
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России Петра Волковых. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что действия правоохранительных органов не могут быть поводами для дипломатических демаршей.
Отношения Москвы и Баку продолжили обостряться. В Азербайджане задержали сотрудников российского агентства «Sputnik Азербайджан» (входит в МИА «Россия сегодня»), а также восьмерых россиян, которых заподозрили в транзите наркотиков.
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