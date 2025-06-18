Пашинян уволил директора Службы национальной безопасности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил директора Службы национальной безопасности Армена Абазяна на фоне обысков у главы промышленно-строительной группы «Ташир», российского бизнесмена Самвела Карапетяна, сообщает News.am.
Врио главы ведомства стал его заместитель Андраник Симонян.
Абазян возглавлял СНБ с ноября 2020 года.
Ночью Карапетян вышел из своего дома в Ереване в сопровождении заместителя начальника полиции и сел в полицейскую машину, сообщал News.am. Вместе с ним был его брат Карен Карапетян. Утром, как пишет издание, Карен Карапетян и его сын Нарек Карапетян вышли из полицейского участка. На данный момент информации о статусе Самвела Карапетяна нет, отмечает портал.
По данным «Sputnik Армения», брат бизнесмена и его племянник покинули здание главного управления по борьбе с организованной преступностью (6-е управление). По предварительным данным, Самвел Карапетян находится в Следственном комитете, его статус пока неизвестен, передает «Sputnik Армения».
17 июня в доме Карапетяна прошел обыск после того, как он публично выразил поддержку Армянской апостольской церкви, которую раскритиковал премьер-министр Никол Пашинян.
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