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Осужденного на шесть лет девелопера Худояна отпустили из СИЗО в отпуск

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Альберт Худоян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

ФСИН отпустила из СИЗО в отпуск основателя компании Optima Development Альберта Худояна, осужденного на шесть лет за мошенничество, говорится в материалах дела, пишет «РИА Новости».

«В настоящее время осужденный отбывает наказание в отряде хозяйственного обслуживания в облегченных условиях, находится в отпуске с выездом за пределы учреждения», — говорится в документе. Там также указано, что он «положительно характеризуется, имеет поощрения, поддерживает социальные связи».

Мосгорсуд ужесточил приговор девелоперу Худояну и его сообщнику
Общество
Альберт Худоян

Худоян отбыл две трети срока и за последнее время не получал никаких взысканий, поэтому ФСИН рекомендовала освободить его условно-досрочно. С такой точкой зрения не согласился прокурор. По его мнению, Худояна стоит оставить в заключении, поскольку у того были взыскания, хоть и уже погашенные.

В итоге Люблинский суд Москвы отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В ноябре 2021-го Худояна приговорили к шести годам лишения свободы, летом 2022-го Мосгорсуд ужесточил наказание до восьми лет заключения со штрафом 1 млн руб. Застройщика обвинили в организации хищения земельных участков на Ленинградском проспекте на общую сумму 4,2 млрд руб.

Optima Development — строительная компания, основана в 2007 году. Специализируется на строительстве и продаже жилой и коммерческой недвижимости. Некоторые крупные проекты: ЖК Prime Park в Москве, элитный поселок Prime Park Barvikha в Москве и ТРЦ Oz Mall в Краснодаре.

Вместе с Худояном был осужден и гендиректор «Авиасити» Сергей Коноплев, который, по версии следствия, помогал застройщику исполнить преступный замысел. Его приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу 200 тыс. руб.; апелляционный суд позже ужесточил наказание до пяти лет колонии общего режима со штрафом 400 тыс. руб.

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Теги
Полина Минаева
Альберт Худоян СИЗО Оптима ФСИН мошенничество застройщик
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