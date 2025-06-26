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Монголия экстрадирует в Россию похитившего ₽94 млн бизнесмена

Содном Будатаров
Содном Будатаров (Фото: budatarov_sodnom / VK)

Монголия по требованию Генпрокуратуры экстрадирует в Россию обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств бизнесмена Соднома Будатарова, сообщило российское ведомство на официальном сайте.

С сентября по декабрь 2023 года генеральный директор и учредитель ООО «Вэйстконсалтинг» Будатаров совместно с руководителями еще двух компаний похитил выделенные денежные средства в размере более 94 млн руб. для ликвидации размещения отходов в Тункинском национальном парке. Субсидию предоставили в рамках национального проекта «Экология» по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал».

Вице-губернатора Белгородской области арестовали по делу о мошенничестве
Политика
Рустэм Зайнуллин

Деньги похитили путем завышения стоимости фактически выполненных работ.

В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, 17 апреля его объявили в международный розыск. Будатарова задержали в Монголии 28 мая и решили экстрадировать. Бизнесмена доставят в Улан-Удэ.

Будатарова привлекут к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина арестовали на два месяца по делу о мошенничестве. По данным ряда СМИ, задержание связано с хищениями при строительстве защитных сооружений на границе. 

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что проверка выявила нарушения при строительстве на 109 млн руб., а подрядчики завышали объемы работ. Власти Белгородской области подали иски в суд с требованием взыскать денежные средства с семи организаций, которые участвовали в строительстве оборонительных сооружений.

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Теги
Полина Минаева
экстрадиция Монголия Россия хищение мошенничество
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