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В Татарстане умер обвиненный в мошенничестве экс-глава института КФУ

Рамиль Хайрутдинов
Рамиль Хайрутдинов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Казани умер арестованный по делу о мошенничестве бывший директор Института международных отношений Казанского федерального университета (КФУ) Рамиль Хайрутдинов, сообщила образовательная организация на сайте.

«Дирекция Института международных отношений, истории и востоковедения выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам Хайрутдинова Рамиля Равиловича, бывшего директора института», — говорится в сообщении.

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По информации местного издания «Бизнес Online», 61-летний историк скончался в больнице, куда его доставили из СИЗО № 2 в Адмиралтейской слободе Казани, когда мужчине стало плохо. Причиной смерти стали проблемы с дыханием, добавило издание.

Хайрутдинова арестовали в апреле 2024 года, сообщило Inkazan. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении полномочий.

По версии следствия, Хайрутдинов и некоторые другие сотрудники КФУ похитили деньги, выделенные на финансирование двух научно-исследовательских лабораторий. Соглашения на выполнение работ были фиктивными, работы не проводились. Сумма ущерба составила около 2,5 млн руб.

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Полина Минаева
Казань мошенничество уголовное дело КФУ
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