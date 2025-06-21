В Татарстане умер обвиненный в мошенничестве экс-глава института КФУ
В Казани умер арестованный по делу о мошенничестве бывший директор Института международных отношений Казанского федерального университета (КФУ) Рамиль Хайрутдинов, сообщила образовательная организация на сайте.
«Дирекция Института международных отношений, истории и востоковедения выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам Хайрутдинова Рамиля Равиловича, бывшего директора института», — говорится в сообщении.
По информации местного издания «Бизнес Online», 61-летний историк скончался в больнице, куда его доставили из СИЗО № 2 в Адмиралтейской слободе Казани, когда мужчине стало плохо. Причиной смерти стали проблемы с дыханием, добавило издание.
Хайрутдинова арестовали в апреле 2024 года, сообщило Inkazan. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении полномочий.
По версии следствия, Хайрутдинов и некоторые другие сотрудники КФУ похитили деньги, выделенные на финансирование двух научно-исследовательских лабораторий. Соглашения на выполнение работ были фиктивными, работы не проводились. Сумма ущерба составила около 2,5 млн руб.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов