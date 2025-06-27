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Экс-главу «ВСМПО-Ависма» арестовали по делу о мошенничестве

Экс-главу «ВСМПО-Ависма» Воеводина арестовали по делу о мошенничестве
Воеводин, по версии следствия, организовал закупку шихтовых заготовок для «ВСМПО-Ависма» по завышенным ценам. Ущерб составил 4 млрд руб., сообщает RTVI
«ВСМПО-Ависма» VSMO ₽28 300 -0,84% Купить
Михаил Воеводин
Михаил Воеводин (Фото: И. Лесовских / Octagon.Media / ТАСС)

Дорогомиловский суд Москвы вечером 26 июня арестовал бывшего главу компании — производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Он проходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), следует из картотеки московских судов.

Как пишет RTVI, следствие обвиняет Воеводина и гражданина США Игоря Райхельсона в создании схем закупок шихтовых заготовок для предприятия по завышенным на 30% ценам. Ущерб от их действий оценивается в 4 млрд руб.

Из материалов дела следует, что Воеводин, находясь на должности главы «ВСМПО-Ависма», вступил в сговор с Райхельсоном и организовал закупку шихтовых заготовок по завышенным ценам с подконтрольными ему предприятиями, в том числе с НПО «Вторпромресурсы» вместо компании «Регионпром», которая с 2015 года была основным поставщиком этих материалов для «ВСМПО-Ависма». Как считает следствие, Воеводин, единолично согласовав цены, заключил договоры о поставках с фирмами Райхельсона, сообщает телеканал.

По делу проходит и гендиректор НПО «Вторпромресурсы» Евгений Лысенко. И он, и Воеводин, сообщили на судебном заседании, были задержаны 25 июня. Дело против них, по данным телеканала, завели 23 июня. Обоим выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Дорогомиловского суда и направил запрос в «ВСМПО-Ависма».

Воеводин возглавлял «ВСМПО-Ависма» в 2009–2020 годах. После ухода из компании против него завели уголовное дело о мошенничестве. «Коммерсантъ» писал, что Воеводина обвиняли в продаже по заниженным ценам ферротитана и титановой стружки в 2017–2019 годах. Позднее дело против бывшего главы компании переквалифицировали на злоупотребление полномочиями. В итоге ему назначили штраф в размере 80 тыс. руб.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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Анастасия Серова
ВСМПО-АВИСМА мошенничество арест
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