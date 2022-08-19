Мосгорсуд ужесточил приговор девелоперу Худояну и его сообщнику
Московский городской суд ужесточил приговор владельцу компании «Оптима Девелопмент» Альберту Худояну и его сообщнику, генеральному директору фирмы «Авиасити» Сергею Коноплеву, сообщила прокуратура Москвы в Telegram.
«С учетом позиции прокуратуры Москвы по апелляционному представлению Коптевской межрайонной прокуратуры Московский городской суд ужесточил наказание осужденным», — говорится в сообщении.
Худоян в итоге получил восемь лет лишения свободы со штрафом 1 млн руб., Коноплев — пять лет со штрафом 400 тыс.
В ноябре прошлого года Коптевский районный суд приговорил девелопера к шести годам тюремного заключения и оштрафовал на 800 тыс. руб. Его подельник был осужден на три года и оштрафован на 200 тыс.
Худоян и Коноплев осуждены по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
Обвинение настаивало, что девелопер при содействии Коноплева и своего родственника (дело против него выделено в отдельное производство) воспользовался в корыстных целях информацией о коммерческих проектах некой иностранной компании, которой принадлежало 50% уставного капитала ООО «Авиасити» и его активов в виде нежилого здания и права аренды трех земельных участков.
В результате мошенничества компания утратила 50% права собственности на нежилое здание, права аренды трех земельных участков, а также полностью лишилась своей доли в коммерческой организации. Ущерб был оценен более чем в 4,2 млрд руб.
Прошлым летом Первый апелляционный суд отменил решение Мосгорсуда и освободил из-под ареста бывших заместителей начальника следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также полковника Александра Брянцева. По версии следствия, они пытались развалить дело против Худояна, им инкриминировали ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями).