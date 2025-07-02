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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму возбудили уголовное дело за оправдание атаки БПЛА на Кремль

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Крыму на мужчину возбудили уголовное дело за оправдание атаки беспилотников на резиденцию президента России в Кремле, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

«Мужчина, используя псевдоним Ай Яй, со своей страницы в мессенджере Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента Российской Федерации в Кремле», — говорится в сообщении ФСБ. Мужчина — гражданин России 1975 года рождения.

Уголовное дело против мужчины возбудили по ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

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Ночью 3 мая 2023 года два украинских беспилотника атаковали резиденцию президента России в Кремле. Тогда власти сообщили, что беспилотники были выведены из строя, вследствие падения и разлета осколков на территории Кремля нет пострадавших и материального ущерба. Во время атаки президент России Владимир Путин не пострадал, добавили там. В это время он находился в резиденции «Ново-Огарево».

В пресс-службе Кремля заявили, что оценивают эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». В Кремле также отметили, что «оставляют за собой право принять ответные меры». Киев отверг причастность к атаке.

Следственный комитет в связи с атакой возбудил уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт).

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Кремль ФСБ беспилотники уголовное дело
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