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Политика ,  
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ФСБ показала допрос задержанной за сотрудничество с ВСУ

Жительница Новороссийска сказала, что не видела плохого в передаче данных Киеву

ФСБ показала допрос задержанной за сотрудничество с ВСУ
Video

Задержанная за передачу информации о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО жительница Новороссийска заявила сотрудникам ФСБ, что не видела чего-либо плохого в этом. Ее слова приводятся на видео допроса, опубликованном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Когда сотрудник ФСБ задал женщине вопрос, почему она передавала информацию о военных объектах иностранному государству, та ответила, что «не видела в этом ничего такого страшного».

В Новороссийске задержали женщину за сбор информации о кораблях
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

По словам задержанной, с ней установил контакт сотрудник спецслужб Украины, предложил сотрудничество за денежное вознаграждение, и она согласилась. Женщина работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи и собирала информацию о дислокации кораблей Черноморского флота и объектов ПВО, считает следствие.

В ФСБ подчеркнули, что женщина сознательно вступила в контакт с проукраинской террористической организацией.

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Теги
Александр Рекун
Военная операция на Украине Украина ФСБ Черноморский флот задержание
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