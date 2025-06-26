ФСБ показала допрос задержанной за сотрудничество с ВСУ

Жительница Новороссийска сказала, что не видела плохого в передаче данных Киеву

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Задержанная за передачу информации о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО жительница Новороссийска заявила сотрудникам ФСБ, что не видела чего-либо плохого в этом. Ее слова приводятся на видео допроса, опубликованном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Когда сотрудник ФСБ задал женщине вопрос, почему она передавала информацию о военных объектах иностранному государству, та ответила, что «не видела в этом ничего такого страшного».

По словам задержанной, с ней установил контакт сотрудник спецслужб Украины, предложил сотрудничество за денежное вознаграждение, и она согласилась. Женщина работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи и собирала информацию о дислокации кораблей Черноморского флота и объектов ПВО, считает следствие.

В ФСБ подчеркнули, что женщина сознательно вступила в контакт с проукраинской террористической организацией.