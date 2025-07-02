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Война санкций ,  
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Мерц рассказал о переговорах со Словакией по санкциям против России

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Война санкций

Переговоры с властями Словакии о 18-м пакете санкций против России находятся на решающей стадии, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

Мерц подчеркнул, что европейские страны пытаются «решить проблему».

«На рабочем уровне происходит поиск компромисса, он будет найден, и тогда в силу вступит 18-й пакет санкций», — сказал канцлер ФРГ.

По его мнению, новые ограничения — «это самый жесткий пакет за 3,5 года».

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Фото:Виталий Тимкив / ТАСС

Подготовка 18-го пакета санкций продолжается с весны. Он предусматривает в том числе снижение потолка цен на российскую сырую нефть с $60 до $45, возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений. Помимо того, ЕК представила план по отказу от российских энергоносителей.

В конце июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на новые ограничения против России. Фицо отмечал, что Братислава потребует отложить голосование по санкциям до тех пор, пока не будут урегулированы опасения по поводу поставок газа после 2027 года.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле заявляли, что ограничения в первую очередь бьют по Европе.

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Дарья Беспалько
санкции Фридрих Мерц Германия Россия Словакия
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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