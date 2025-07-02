В Москву из Ижевска доставили пострадавших при атаке ВСУ

В Москве прилетел спецборт МЧС с пострадавшими при атаке БПЛА жителями Ижевска, сообщили в пресс-службе ведомства.

В столицу доставили шестерых раненых.

«В полете их сопровождали врачи отряда «Центроспас» МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава», — говорится в сообщении.

За пострадавшими в Ижевск прилетел самолет Ил-76. В МЧС рассказали, что самолет оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволят оказывать медпомощь во время полета.

Атака беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Ижевске произошла утром 1 июля, на территории объекта произошло возгорание. Власти сообщили о трех погибших, 42 человека пострадали, 35 из них были госпитализированы.

С 08:50 до 12:10 мск в аэропорту Ижевска действовали ограничения.

После атаки дронов в городе отменили массовые мероприятия на 1–2 июля. Власти Удмуртии приняли решение выплатить семьям погибших по 1,5 млн руб., от 300 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от степени тяжести ранения получат пострадавшие.