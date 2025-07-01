Семьи погибших при атаке беспилотников в Ижевске получат по ₽1,5 млн

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Семьи погибших в результате удара украинских беспилотников по предприятию в Ижевске получат от региональных властей по 1,5 млн руб., сообщила в телеграм-канале пресс-служба правительства Удмуртии.

«Правительством Удмуртии принято решение о региональных выплатах: 1,5 млн руб. — семьям погибших; от 300 тыс. до 600 тыс. руб. — пострадавшим в зависимости от степени тяжести ранения», — говорится в сообщении.

Глава Удмуртии Александр Бречалов также провел совещание на территории пострадавшего предприятия и обсудил с руководством ликвидацию пожара, состояние пострадавших и другие вопросы.

Об атаке украинских беспилотников на промышленное предприятие в Ижевске власти сообщили утром 1 июля. На месте удара произошло возгорание, погибли три человека, 35 госпитализированы. Десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Работники предприятия были эвакуированы. В 8:50 мск аэропорт Ижевска перестал принимать и отправлять рейсы, в 12:10 мск ограничения были сняты.

После атаки беспилотников власти города сообщили об отмене массовых мероприятий на 1–2 июля. Для получения информации о пострадавших в Ижевске открыли горячую линию: +7 (3412) 69-35-10.