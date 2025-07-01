Глава Удмуртии сообщил о 42 пострадавших после атаки БПЛА в Ижевске

В результате атаки 42 человека пострадали, трое погибли. Дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе утром 1 июля

Фото: Андрей Любимов / РБК

В результате атаки украинских беспилотников в Ижевске пострадали 42 человека, еще трое погибли, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее власти сообщали о трех погибших и 35 госпитализированных.

Атака дронов на промышленное предприятие в Ижевске произошла утром 1 июля, там начался пожар. С 8:50 до 12:10 мск в аэропорту Ижевска действовали ограничения. После атаки дронов в городе также отменили массовые мероприятия на 1–2 июля.

Власти Удмуртии выплатят семьям погибших по 1,5 млн руб., от 300 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от степени тяжести ранения получат пострадавшие.