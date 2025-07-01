Глава Удмуртии сообщил о 42 пострадавших после атаки БПЛА в Ижевске
В результате атаки украинских беспилотников в Ижевске пострадали 42 человека, еще трое погибли, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее власти сообщали о трех погибших и 35 госпитализированных.
Атака дронов на промышленное предприятие в Ижевске произошла утром 1 июля, там начался пожар. С 8:50 до 12:10 мск в аэропорту Ижевска действовали ограничения. После атаки дронов в городе также отменили массовые мероприятия на 1–2 июля.
Власти Удмуртии выплатят семьям погибших по 1,5 млн руб., от 300 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от степени тяжести ранения получат пострадавшие.
Читайте РБК в Telegram.
Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году
«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»
С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2
Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах
Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР
Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина
Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира
В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов
Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов