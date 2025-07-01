 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Борт МЧС вылетел в Ижевск за пострадавшими при атаке ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Борт МЧС вылетел в Ижевск за пострадавшими при атаке ВСУ
Video

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Ижевск за ранеными при атаке украинских беспилотников на одно из предприятий города, МЧС показало видео из салона спецборта ведомства.

В МЧС рассказали, что самолет оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволят оказывать медпомощь во время полета.

В полете за пациентами будут следить врачи ведомственного отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава.

Глава Удмуртии доложил Путину о последствиях атаки БПЛА в Ижевске
Политика
Александр Бречалов

Атака беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Ижевске произошла утром 1 июля, на территории объекта произошло возгорание. Власти сообщили о трех погибших. 35 человек были госпитализированы, из них десять в тяжелом состоянии.

С 08:50 до 12:10 мск в аэропорту Ижевска действовали ограничения.

После атаки дронов в городе отменили массовые мероприятия на 1–2 июля. Власти Удмуртии приняли решение выплатить семьям погибших по 1,5 млн руб., от 300 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от степени тяжести ранения получат пострадавшие.

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Удмуртия Ижевск Москва МЧС эвакуация беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
Глава Удмуртии доложил Путину о последствиях атаки БПЛА в Ижевске
Политика
Губернатор — о погибших при атаке ВСУ на Ижевск. Видео
Политика
Бречалов сообщил о погибших в результате украинской атаки на Ижевск
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 92,74 (+0,48) Инвестиции, 20:05 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 78,42 (-0,11) Инвестиции, 20:05
В Баку не увидели обогащения культуры в концертах артистов из России Политика, 20:37
На Госуслугах заработал сервис социальных вкладов и счетов для малоимущих Технологии и медиа, 20:25
Уволенный из «Динамо» Личка возглавил турецкий клуб Спорт, 20:16
Клуб НХЛ «Каролина» подписал контракт с третьим российским вратарем Спорт, 19:59
Morgan Stanley спрогнозировал цены на нефть у $60 за баррель к 2026 году Инвестиции, 19:59
Макрон заявил о намерении продолжить контакты с Путиным Политика, 19:59
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Вмешательство Вэнса спасло «прекрасный билль» Трампа в сенате США Политика, 19:53
В Думе предложили давать ветеранам боевых действий скидку на оплату ЖКУ Недвижимость, 19:53
Баку заявил о задержании главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Политика, 19:45
В 2025 году в России появился новый вид вклада. Как он работает Инвестиции, 19:42
На «Госуслугах» появилась возможность открыть социальный вклад Инвестиции, 19:37
Глава Удмуртии сообщил о 42 пострадавших после атаки БПЛА в Ижевске Политика, 19:36