Борт МЧС вылетел в Ижевск за пострадавшими при атаке ВСУ

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Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Ижевск за ранеными при атаке украинских беспилотников на одно из предприятий города, МЧС показало видео из салона спецборта ведомства.

В МЧС рассказали, что самолет оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволят оказывать медпомощь во время полета.

В полете за пациентами будут следить врачи ведомственного отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава.

Атака беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Ижевске произошла утром 1 июля, на территории объекта произошло возгорание. Власти сообщили о трех погибших. 35 человек были госпитализированы, из них десять в тяжелом состоянии.

С 08:50 до 12:10 мск в аэропорту Ижевска действовали ограничения.

После атаки дронов в городе отменили массовые мероприятия на 1–2 июля. Власти Удмуртии приняли решение выплатить семьям погибших по 1,5 млн руб., от 300 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от степени тяжести ранения получат пострадавшие.