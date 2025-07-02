Клишас предупредил диаспоры о необходимости «жить по российским законам»

Диаспоры не должны диктовать российским властям и гражданам свои правила, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», — написал сенатор.

Ранее Следственный комитет заявил о задержании и арестах участников преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Мотивом преступлений следствие считает раздел сфер влияния в бизнесе.

Двое подозреваемых — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — скончались при задержании.

Судмедэксперты в Баку выяснили, что один из братьев скончался от «посттравматического и постгеморрагического шока», а второй — в результате «посттравматического шока, возникшего на фоне многочисленных полученных травм». В российском СК говорили, что один задержанный умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с задержанием и гибелью Сафаровых. Минкультуры страны отменило все мероприятия, запланированные в Азербайджане российскими государственными и частными учреждениями.

30 июня полиция Азербайджана пришла в офис «Sputnik Азербайджан» в Баку, (входит в МИА «Россия сегодня»). Кроме того, восемь россиян были арестованы по подозрению в транзите наркотиков и кибермошенничестве.

1 июля главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински задержали. По словам его сына, он проходит свидетелем по делу в отношении братьев Сафаровых, после допроса Шыхлински отпустили.