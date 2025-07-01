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Баку заявил о задержании главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

Госкомитет Азербайджана сообщил о задержании в Екатеринбурге главы диаспоры

Баку заявил о задержании главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге
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Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински задержан, передает агентство Trend со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой. Шыхлински находится на допросе, уточнил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Сын и заместитель Шыхлински Мутвалы сообщил РБК, что его отец проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых. По словам сына главы диаспоры, силовики задержали его вместе с отцом на улице Сулимова на северо-востоке города, когда они собирались припарковаться.

«Сотрудники ФСБ в масках и начинают направлять пистолет и разбивать ломами окна автомобиля. Нас повалили на пол и я начал кричать, что я и мой отец имеют адвокатский статус и спрашиваю, на основании чего нас задерживают», — сказал Шыхлински-младший.

После этого силовики погрузили обоих в автозак и повезли «в неизвестном направлении», однако Мутвалы вскоре отпустили, а его отец отправился в СК, отметил сын главы диаспоры. Он также подчеркнул, что их с отцом основная деятельность — адвокатская. «Помимо этого мы занимаемся общественной деятельностью», — добавил он.

В рамках дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге в конце июня задержали уроженцев Азербайджана. Источник Ura.ru тогда сообщал, что в рамках дела допрашивали Шыхлински. Сам он тогда назвал это «враньем и ложью».

Суд в Екатеринбурге арестовал уже пятерых человек в рамках дела о преступной группе — Ахлимана Гянджиева, Мазахира, Акифа, Аяза и Бакира Сафаровых. Последнему предъявили обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство, совершенное организованной группой, отдельных членов которой задержали ранее.

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Азербайджан Екатеринбург задержание диаспора
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