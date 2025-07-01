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Военная операция на Украине ,  
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Глава Удмуртии доложил Путину о последствиях атаки БПЛА в Ижевске

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Бречалов
Александр Бречалов (Фото: Максим Блинов / ТАСС)

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что доложил президенту Владимиру Путину о результатах удара дрона по Ижевску, о чем сам Бречалов рассказал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, президент выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Бречалов уточнил, что в результате взрыва погибли три человека. Еще 35 человек госпитализированы с ранениями, десять из них находятся в тяжелом состоянии. Он также заверил, что пострадавшим и родственникам погибших окажут всю необходимую помощь.

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Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

Дроны атаковали столицу Удмуртии утром 1 июля. Незадолго до этого в Удмуртии объявили режим опасности дронов. Сам удар пришелся по одному из промышленных предприятий, в результате чего, по словам Бречалова, произошло возгорание. Тогда же глава региона сообщил о пострадавших, а вскоре и о жертвах налета БПЛА.

В 8:50 мск аэропорт Ижевска перестал принимать и отправлять рейсы. О возобновлении его работы Росавиация сообщила в 12:10 мск. Вместе с тем администрация Ижевска отменила массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля.

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Ижевск БПЛА дроны беспилотники Удмуртия Бречалов Владимир Путин Военная операция на Украине
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