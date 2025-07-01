Одно из предприятий Ижевска попало под удар дрона

В Ижевске одно из предприятий попало под атаку дронов, сообщил глава Удмуртии Бречалов. Незадолго до этого в аэропорту города ввели ограничения на полеты

Одно из предприятий Ижевска подверглось атаке беспилотников, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в телеграм-канале.

«Все оперативные службы выехали на место», — написал он.

Незадолго до этого в Удмуртии объявили режим опасности атаки дронов, а аэропорт Ижевска приостановил полеты.

Позже Бречалов сообщил, что в результате произошедшего есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. «Пожарные сейчас устраняют очаги возгорания», — добавил он.

Ижевск уже попадал под атаку дронов. В ноябре прошлого года в заводском цехе произошел взрыв из-за падения беспилотника. Пострадал один человек. Его госпитализировали с травмой головы средней степени тяжести. Персонал эвакуировали.

Это был первый случай, когда власти сообщили о падении беспилотника в Удмуртии с начала военной операции на Украине.