Одно из предприятий Ижевска попало под удар дрона
Одно из предприятий Ижевска подверглось атаке беспилотников, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в телеграм-канале.
«Все оперативные службы выехали на место», — написал он.
Незадолго до этого в Удмуртии объявили режим опасности атаки дронов, а аэропорт Ижевска приостановил полеты.
Позже Бречалов сообщил, что в результате произошедшего есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. «Пожарные сейчас устраняют очаги возгорания», — добавил он.
Ижевск уже попадал под атаку дронов. В ноябре прошлого года в заводском цехе произошел взрыв из-за падения беспилотника. Пострадал один человек. Его госпитализировали с травмой головы средней степени тяжести. Персонал эвакуировали.
Это был первый случай, когда власти сообщили о падении беспилотника в Удмуртии с начала военной операции на Украине.
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