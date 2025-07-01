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Военная операция на Украине ,  
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Одно из предприятий Ижевска попало под удар дрона

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Военная операция на Украине
В Ижевске одно из предприятий попало под атаку дронов, сообщил глава Удмуртии Бречалов. Незадолго до этого в аэропорту города ввели ограничения на полеты

Одно из предприятий Ижевска подверглось атаке беспилотников, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в телеграм-канале.

«Все оперативные службы выехали на место», — написал он.

Незадолго до этого в Удмуртии объявили режим опасности атаки дронов, а аэропорт Ижевска приостановил полеты.

Позже Бречалов сообщил, что в результате произошедшего есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. «Пожарные сейчас устраняют очаги возгорания», — добавил он.

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Аэропорт Ижевска

Ижевск уже попадал под атаку дронов. В ноябре прошлого года в заводском цехе произошел взрыв из-за падения беспилотника. Пострадал один человек. Его госпитализировали с травмой головы средней степени тяжести. Персонал эвакуировали.

Это был первый случай, когда власти сообщили о падении беспилотника в Удмуртии с начала военной операции на Украине.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Удмуртия Ижевск Александр Бречалов атака дронов предприятие
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