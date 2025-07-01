Прокуратура объяснила «украинский след» в деле о теракте в «Крокусе»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Обвиняемые в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», в результате которого в марте 2024 года погибли 149 человек, входили в три террористические ячейки, организованные в России в интересах руководства Украины, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«По версии следствия, двое находящихся в розыске граждан Таджикистана и неустановленные лица, действуя в интересах высшего политического руководства Украины, организовали на территории Российской Федерации деятельность трех ячеек группировки «Вилаят Хорасан (запрещена в России. — РБК)», — говорится в обвинительном заключении, опубликованном ведомством.

«Вилаят Хорасан» — афганское отделение террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), возникшее в 2014–2015 годах. Название отсылает к историческому региону Хорасан, охватывающему территории современных Афганистана, Ирана и Туркменистана. Группировка исповедует салафизм и противостоит «Талибану». Ее боевики — преимущественно выходцы из Центральной Азии, а сама организация действует в подпольном формате, распространяя влияние за пределы Афганистана.

Ранее исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» назвали его организатором Украину, а заказчиками — другие недружественные России страны.

Накануне, 30 июня, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» и направила материалы во 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших.

Расследование велось более года. По делу о теракте проходят 19 человек, еще шестеро (включая двух предполагаемых организаторов) остаются под следствием. В материалах фигурируют обвинения по 11 статьям Уголовного кодекса.

Теракт произошел 22 марта 2024 года во время подготовки к концерту группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли стрельбу по зрителям и подожгли помещение. Погибли 149 человек, еще один числится пропавшим без вести, 609 пострадали. Ущерб от нападения оценен в 6 млрд руб.