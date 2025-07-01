Генпрокуратура направила в суд дело о теракте в «Крокусе»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о теракте в торговом центре «Крокус Сити Холл» и направила в суд, сообщил представляющий интересы 95 семей потерпевших адвокат Игорь Трунов.

«Вчера прокуратура, утвердив дело, направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд», — рассказал он «РИА Новости».

Как уточнило агентство, дело в суд еще не поступило.

Ранее, 23 июня, Следственный комитет закончил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле», по нему проходят 19 человек. Следствие шло больше года. Кроме того, следствие все еще продолжается в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации. Всего в деле фигурирует 11 статей Уголовного кодекса.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда вооруженные лица вошли в здание торгового центра, где должен был пройти концерт музыкальной группы «Пикник», открыли огонь по собравшимся зрителям и подожгли здание. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы разной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд руб.

Следствие утверждает, что теракт совершили по заказу Киева члены террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), а также их пособники, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в России.