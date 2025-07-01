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Технологии и медиа ,  
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В Кремле пообещали пользоваться всеми сервисами национального мессенджера

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Кремль воспользуется всеми возможностями национального мессенджера Max, когда он начнет работать в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент РБК.

«Конечно, как только мессенджер будет полноформатно в рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми теми сервисами, которые будут предлагаться», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера. Так, Путин поручил «обеспечить поддержку устойчивости и безопасности» российского сегмента интернета, в том числе для развития национального мессенджера.

Кроме того, президент распорядился поддерживать развитие мессенджера, для того чтобы все граждане имели возможность использовать его для доступа к государственным услугам, а также услугам кредитных и других организаций.

Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера
Технологии и медиа
Фото:Олег Елков / Shutterstock

В начале июня на совещании с правительством Путин также поручил оказать поддержку новому сервису. На встрече глава Минцифры Максут Шадаев рассказал президенту, что по своей функциональности мессенджер Max не уступает зарубежным конкурентам.

На базе мессенджера также планируют развивать одноименную цифровую платформу Max, которую VK анонсировал в марте 2025 года. В будущем она должна включать в себя не только мессенджер, но и конструктор чат-ботов и мини-приложения по аналогии с китайским WeChat. Накануне мессенджер достиг отметки в миллион пользовательских регистраций.

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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