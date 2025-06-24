Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера

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На портале правовых актов опубликован подписанный президентом России закон об объединении функционала отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих — в едином приложении.

Согласно документу, созданием и запуском многофункционального сервиса обмена информацией займется организация, которую определит правительство России. Эта организация должна соответствовать двум требованиям.

Во-первых, она должна быть российским юридическим лицом, в состав которого входит сайт (сервис, программа) с аудиторией более 500 тыс. российских пользователей в сутки, а также с возможностью размещать рекламу и работать через предустановленные приложения на устройствах. Во-вторых, у такой организации должны быть исключительные права на программу, внесенную в реестр российского ПО.

Что касается ключевых особенностей создаваемой платформы, то она позволит пользователям подписывать через нее документы при помощи усиленной электронной подписи.

Кроме того, как следует из закона, пользователи смогут передавать сведения о себе из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) — из паспорта или других документов. С помощью таких данных платформа сможет установить возраст гражданина.

Сервис позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID, например, при заселении в гостиницу, при покупках, требующих подтверждение возраста, при наличии права на льготы, объяснили ранее в пресс-службе Госдумы. Там также отметили, что на платформу переведут образовательные сервисы и чаты учебных заведений.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением некоторых его положений. Так, требование об обязательной предустановке сервиса на смартфоны, планшеты и другие устройства станет обязательным позже, а именно с 1 сентября 2025 года. С этой же даты начнет действовать и норма о необходимости оформлять согласие на обработку персональных данных отдельно от других документов.

По словам одного из его авторов — главы думского комитета по информполитике Сергея Боярского, этот закон — «лишь начало большого пути».

«Чтобы национальный мессенджер закрепился, понадобится время, мы к этой работе готовы», — писал депутат в своем телеграм-канале.

В Минцифры пояснили, что национальный сервис собираются развивать на базе мессенджера Max, разработанного компанией VK. Его бета-версию запустили в конце марта 2025 года.