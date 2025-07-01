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Технологии и медиа ,  
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Путин поручил поддержать российский национальный мессенджер

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент Владимир Путин поручил организовать работу по поддержке российского мессенджера, сообщает Кремль.

«Обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети «Интернет», в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)», — говорится в одном из поручений, которые утвердил президент.

Кроме этого, Путин распорядился поддерживать развитие отечественного мессенджера, в том числе для того, чтобы все граждане имели возможность его использовать для доступа к государственным услугам, а также услугам кредитных и других организаций.

В национальном мессенджере зарегистрировали миллионного пользователя
Технологии и медиа
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Создание российской цифровой платформы Мax VK анонсировал в марте 2025 года. Max планируют развивать на базе одноименного мессенджера. В будущем платформа должна включать не только мессенджер, но и конструктор чат-ботов и мини-приложения по аналогии с китайским WeChat.

Накануне Мax достигла отметки в миллион пользовательских регистраций не только на мобильных устройствах, но и компьютерах. Так, за несколько недель пользователи сервиса отправили около 14 млн сообщений и совершили более 420 тыс. звонков. Средняя продолжительность одного звонка в мессенджере составила 8 минут 6 секунд.

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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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