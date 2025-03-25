VK анонсировала запуск аналога китайского WeChat для России

В Max будут доступны мессенджер, конструктор чат-ботов и мини-приложения. Платформа может стать аналогом китайского WeChat

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

VK запустит бета-версию цифровой платформы Max, сообщили РБК в компании. Об этом также пишут «Ведомости».

Бета-версия Max появится в магазинах приложений в ближайшее время. Пользователи смогут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 ГБ, уточнили РБК в холдинге. В Max будут доступны конструктор чат-ботов, мини-приложения и платежная система.

«На первом этапе будет несколько платформ для создания ботов, которые помогут запустить простые чат-боты для рутинных задач», — рассказали в VK. Компании смогут создавать свои мини-приложения на базе Max Bot API — в частности, финансовые сервисы, каталоги товаров для магазинов, меню ресторанов и сервисы поддержки в Max.

По словам источников «Ведомостей», в будущем в Max появятся государственные сервисы. По словам одного из собеседников, платформа может стать аналогом китайского WeChat.

В 2011 году китайская телеком-компания Tencent выпустила мессенджер WeChat с опцией отправки фотографий и коротких аудиозаписей. WeChat изначально создавался специально для смартфонов. Уже спустя два года на платформе появились аудио- и видеозвонки, а также конференц-связь. В WeChat появились «официальные аккаунты», отличающиеся функционалом полноценных приложений, например, возможностью покупок и оплаты брони. В итоге многие компании просто перестали создавать собственные сервисы и начали организовывать встроенные приложения в WeChat. Опцию оплаты в WeChat компания реализовала благодаря платежной системе WePay. Это позволяет компаниям создавать внутри сервиса полноценные интернет-магазины. Пользователям доступна оплата товаров и услуг и в цифровых юанях (e-CNY).

Бета-версия Max будет запущена весной этого года одновременно на iOS и Android, пишет издание. Приложение будет доступно в мобильном, десктопном вариантах и через браузер. Пользоваться им на первом этапе смогут владельцы российских и белорусских сим-карт.

Как уточнил представитель VK, платформа Max является «самостоятельным, отдельным продуктом с собственной выделенной командой разработки», она не будет интегрирована с другими платформами, такими как VK Teams, «VK мессенджер».

В феврале РБК сообщал, что VK стала совладельцем разработчика офисного софта Р7 — она купила 25% акций. Представитель покупателя назвал сделку частью стратегического плана развития IT-«дочки» холдинга — «ВК Технологии» (бренд VK Tech). Сумму стороны не раскрыли. По словам источника РБК, близкого к VK, речь идет о 2,5–3,5 млрд руб.