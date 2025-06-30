В национальном мессенджере зарегистрировали миллионного пользователя

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Российская цифровая платформа Мax достигла отметки в миллион пользовательских регистраций не только на мобильных устройствах, но и компьютерах. Об этом РБК сообщили в компании.



За несколько недель пользователи сервиса отправили около 14 млн сообщений и совершили более 420 тыс. звонков. Средняя продолжительность одного звонка в мессенджере составила 8 минут 6 секунд.

Max — цифровая платформа, которую VK анонсировал в марте 2025 года. Max планируют развивать на базе одноименного мессенджера. В будущем платформа должна включать не только мессенджер, но и конструктор чат-ботов и мини-приложения по аналогии с китайским WeChat.

По данным платформы, 75% пользователей используют приложение на Android, 23% — на iOS, еще 2% — на ПК. Наибольшую активность по регистрациям зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре.

В начале июня президент России Владимир Путин поручил правительству оказать поддержку Max и обеспечить его развитие. На совещании с кабмином глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что мессенджер уже не уступает зарубежным аналогам и использует технологии машинного обучения.

Путин подчеркнул, что в Max должны появиться государственные и финансовые сервисы. Шадаев также доложил президенту, что сегодня россияне в основном пользуются зарубежными мессенджерами — ежедневно в них заходят более 90 млн человек, напомнив тогда же о разработке национального мессенджера.