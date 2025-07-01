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Политика ,  
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Бречалов сообщил о погибших в результате украинской атаки на Ижевск

Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

В результате атаки беспилотника на промышленное предприятие в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые. Сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города Ижевска. С пострадавшими работают психологи», — сказал Бречалов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Об атаке дрона глава Удмуртии сообщил ранее утром. Тогда он уточнил, что в результате удара пострадали люди, а на месте атаки произошло возгорание. В 08:50 мск аэропорт Ижевска перестал принимать и отправлять рейсы. О возобновлении работы воздушной гавани Росавиация пока не сообщала. 

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