Лукашенко заявил о способности белорусской армии дать отпор агрессору

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белоруссия готова ответить на угрозы в условиях гибридной войны, для этого в стране создали современную, боеспособную и хорошо вооруженную армию, заявил президент Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений. Его слова приводит БелТА.



Лукашенко отметил, что в стране постоянно изучают опыт современных конфликтов, чтобы усилить оборону не только Белоруссии, но и России, в то время как в западных СМИ, по словам президента, усиливается истерия по поводу «угрозы с востока».

«На любые агрессивные выпады [военные Белоруссии] готовы дать самый жесткий ответ», — заверил Лукашенко.



Говоря о конфликте России и Украины, он раскритиковал западные страны, обвинив их в продолжении спецоперации.

«Мы также видим, что «просвещенные» европейцы намерены и дальше продолжать бессмысленную бойню в Украине. Как они, уже не маскируясь и не стесняясь, заявляют — до последнего украинца», — заявил президент.

Он также сказал выпускникам, что с получением диплома учеба для них не закончится, и напомнил, что уже в сентябре многие из присутствующих примут участие в стратегическом учении вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025».

В апреле 2024 года Минск прописал в военной доктрине возможность помогать союзникам, если против них проявят агрессию. Россия же в доктрине указана как стратегический союзник Белоруссии.



В августе Минобороны Белоруссии направило подразделения ракетных войск и артиллерии на полигон в России «для отработки вопросов боевого применения». В том же месяце командующий ВВС и войсками ПВО заявил, что Белоруссия значительно нарастила группировку военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны на границе с Украиной.



В сентябре состоятся совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2025». Они, в соответствии с решением президентов России и Белоруссии от 29 сентября 2009 года, проводятся раз в два года. В этом году основные маневры учений перенесли от западных границ вглубь Белоруссии для снижения напряженности в регионе.