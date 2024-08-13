Белоруссия направила ракетные войска и артиллерию в Россию для учений

Ракетчики и артиллеристы отработают на полигоне в России «вопросы боевого применения», пуски из ракетных комплексов и РСЗО, сообщило белорусское Минобороны

Минобороны Белоруссии направило подразделения ракетных войск и артиллерии на полигон в России «для отработки вопросов боевого применения», сообщает ведомство.

Они проведут «контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками» из состоящих на вооружении белорусской армии ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня.

Накануне, 12 августа, в Россию для совместных учений с боевой стрельбой отправились служащие белорусских войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. Маневры пройдут на полигоне Ашулук в Астраханской области. В белорусском командовании сообщали, что запланировано «выполнение учебно-боевых задач с зенитными ракетными войсками, радиотехническими войсками и истребительной авиацией». В учениях будут задействованы около 4 тыс. военных и 150 единиц техники.

В мае и июне Россия проводила учения с нестратегическими ядерными силами. Маневры прошли в три этапа, во втором и третьем участвовали белорусские военнослужащие. По их итогам замкомандующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Леонид Давидович заявил, что военные прошли весь цикл подготовки к применению ядерного оружия.

Со слов Давидовича, страны АТО наблюдали за совместными учениями ВВС и войск ПВО Белоруссии и России, которые прошли в конце мая. Он заявил, что во время маневров в небе над Польшей и странами Балтии «постоянно висели несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления собственной авиацией».