Белоруссия направила ракетные войска и артиллерию в Россию для учений
Минобороны Белоруссии направило подразделения ракетных войск и артиллерии на полигон в России «для отработки вопросов боевого применения», сообщает ведомство.
Они проведут «контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками» из состоящих на вооружении белорусской армии ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня.
Накануне, 12 августа, в Россию для совместных учений с боевой стрельбой отправились служащие белорусских войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. Маневры пройдут на полигоне Ашулук в Астраханской области. В белорусском командовании сообщали, что запланировано «выполнение учебно-боевых задач с зенитными ракетными войсками, радиотехническими войсками и истребительной авиацией». В учениях будут задействованы около 4 тыс. военных и 150 единиц техники.
В мае и июне Россия проводила учения с нестратегическими ядерными силами. Маневры прошли в три этапа, во втором и третьем участвовали белорусские военнослужащие. По их итогам замкомандующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Леонид Давидович заявил, что военные прошли весь цикл подготовки к применению ядерного оружия.
Со слов Давидовича, страны АТО наблюдали за совместными учениями ВВС и войск ПВО Белоруссии и России, которые прошли в конце мая. Он заявил, что во время маневров в небе над Польшей и странами Балтии «постоянно висели несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления собственной авиацией».
ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео
Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений
Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах
Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей
Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области
180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области
Путин заявил о невозможности переговоров
Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях
Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую