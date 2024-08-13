 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Белоруссия направила ракетные войска и артиллерию в Россию для учений

Ракетчики и артиллеристы отработают на полигоне в России «вопросы боевого применения», пуски из ракетных комплексов и РСЗО, сообщило белорусское Минобороны

Минобороны Белоруссии направило подразделения ракетных войск и артиллерии на полигон в России «для отработки вопросов боевого применения», сообщает ведомство.

Они проведут «контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками» из состоящих на вооружении белорусской армии ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня.

Накануне, 12 августа, в Россию для совместных учений с боевой стрельбой отправились служащие белорусских войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. Маневры пройдут на полигоне Ашулук в Астраханской области. В белорусском командовании сообщали, что запланировано «выполнение учебно-боевых задач с зенитными ракетными войсками, радиотехническими войсками и истребительной авиацией». В учениях будут задействованы около 4 тыс. военных и 150 единиц техники.

Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений
Политика
Фото:modmilby / Telegram

В мае и июне Россия проводила учения с нестратегическими ядерными силами. Маневры прошли в три этапа, во втором и третьем участвовали белорусские военнослужащие. По их итогам замкомандующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Леонид Давидович заявил, что военные прошли весь цикл подготовки к применению ядерного оружия.

Со слов Давидовича, страны АТО наблюдали за совместными учениями ВВС и войск ПВО Белоруссии и России, которые прошли в конце мая. Он заявил, что во время маневров в небе над Польшей и странами Балтии «постоянно висели несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления собственной авиацией».

ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео

Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей

Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области

180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области

Путин заявил о невозможности переговоров

Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белоруссия ракетные войска артиллерия учения
Материалы по теме
Россия и Египет провели совместные военные учения в Средиземном море
Политика
Минобороны раскрыло детали второго этапа ядерных учений
Политика
В Генштабе Белоруссии рассказали об условиях применения ядерного оружия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 12 авг, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 12 авг, 17:12
Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской областиПолитика, 10:21
Первый номер драфта НХЛ 2012 года подписал контракт с китайским клубомСпорт, 10:20
Белоруссия направила ракетные войска и артиллерию в Россию для ученийПолитика, 10:16
Кнайсль назвала антиисторичным участие немецких танков в боях в РоссииПолитика, 10:08
Почему в Европе начали бороться с туристами — The EconomistPro, 10:06
«РИА Новости» узнало об аресте 30 счетов рекордсменов-взяточников из МВДОбщество, 09:44
Один из супругов оформил на другого бизнес. Кто и чем рискуетPro, 09:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На красной ветке метро Москвы ограничат движение на пять днейОбщество, 09:35
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-26» затонул в Тихом океанеТехнологии и медиа, 09:27
ET узнала о работе Индии и России по введению базового обменного курсаПолитика, 09:24
В ряде регионов России ночью произошло сильное северное сияние. ВидеоОбщество, 09:20
Росреестр зафиксировал рекордное число сделок с жильем в МосквеНедвижимость, 09:15
Польский «король посылок» подаст в суд на Meta из-за фейковой рекламыТехнологии и медиа, 09:14
CAS отклонил апелляцию США о присуждении бронзы Игр румынской гимнасткеСпорт, 09:05