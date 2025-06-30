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Политика ,  
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Лукашенко предложил народу молиться на власть за отсутствие войны

Лукашенко призвал молиться на власть в Белоруссии, которая не допустила участия страны в военных конфликтах. Ранее президент заявлял, что Минск не хочет конфликта, но готовится к войне
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

Народ должен молиться на власть за то, что Белоруссия не участвует в вооруженных конфликтах, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает БелТА.

Об этом президент заявил, говоря о проблемах в сельском хозяйстве и необходимости «жесткой ответственности» для тех, кто не показывает результат.

«Уже многие [говорят]: «Вот, крепостное право, крепостное право…» Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, — народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что ситуация значительно усложнится, если «внутри пойдут проблемы», потому что вокруг страны — «змеи подколодные», которые шипят и «готовы сюда ринуться».

Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссии необходимо укреплять обороноспособность и готовиться к возможной войне, хотя и подчеркивал, что Минск не собирается воевать и не хочет войны. Кроме того, он отмечал роль Запада в российско-украинском конфликте.

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Сегодня, по словам Лукашенко, в стране необходима жесткая дисциплина, в том числе кадровая. 30 июня Лукашенко назначил новых зампредов исполкомов и председателей райисполкомов в Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской областях. По его словам, они должны «добиваться кадровой дисциплины» и результата во вверенном районе.

«Мы все паримся: «Ах, там какую-то «демократию», «свободу» хотим!»... Какая свобода? Хорошо работаешь <...> будем поддерживать, награждать… Но если ты бездельник, если у тебя нет результата, падеж… За это должна быть жестокая ответственность снизу доверху», — подчеркнул Лукашенко.

За последнее время Лукашенко сделал ряд резонансных заявлений о ситуации в сельском хозяйстве страны. В частности, в конце мая он заявил об историческом максимуме гибели скота в Белоруссии — по его словам, имели место случаи сокрытия падежа.

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политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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