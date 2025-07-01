17-летний сын Кадырова обратился к Путину и опубликовал фото с ним

Адам Кадыров и Владимир Путин (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 17-летний Адам Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину и опубликовал фото с ним. Снимок был размещен в его аккаунте в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Уважаемый Владимир Владимирович! Спасибо Вам за все, что Вы делаете для Чеченского народа!» — написал Кадыров под фотографией с Путиным. По его словам, для «нашей семьи очень ценно Ваше постоянное внимание».

Кадыров отметил, что Путин всегда находит «время для нас». «Это дорогого стоит. Скажу ответственно, мы Вас не подведем!», — написал Кадыров под фотографией с Путиным.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев 28 июня сообщил, что Путин провел с Адамом Кадыровым встречу в Москве. По словам Дудаева, президент поздравил Кадырова «с предстоящим бракосочетанием, пожелав ему крепкого семейного счастья и дальнейших успехов в служении Чеченской Республике и нашей великой стране».

О женитьбе Адама Кадырова 27 июня сообщила его сестра Айшат Кадырова. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что на свадьбу его сына приехали послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана и другие гости, в том числе российские губернаторы, члены правительства и дипломаты.



В их числе — первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак, полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие.

Адам Кадыров имеет звание Героя Чеченской Республики, ему также присужден орден имени Ахмата Кадырова. Кроме того, он занимает пост секретаря Совета безопасности Чечни.