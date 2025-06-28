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Общество ,  
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Путин принял Адама Кадырова в Москве перед его свадьбой

Дудаев: Путин неформально встретился с Адамом Кадыровым перед его свадьбой
Владимир Путин и Адам Кадыров
Владимир Путин и Адам Кадыров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин провел в Москве встречу с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова 17-летним Адамом, сообщил республиканский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Встреча с президентом России проходила в неофициальной обстановке, но была наполнена теплотой и искренностью. Владимир Владимирович лично поздравил Адама Рамзановича с предстоящим бракосочетанием, пожелав ему крепкого семейного счастья и дальнейших успехов в служении Чеченской Республике и нашей великой стране», — написал Дудаев в телеграм-канале.

Кремль о встрече не сообщал.

Кадыров поблагодарил Путина за личное поздравление сына Адама с женитьбой
Политика
Адам Кадыров и Владимир Путин

Ранее Рамзан Кадыров поблагодарил Путина за личное поздравление младшего сына «со вступлением в семейную жизнь». «Благодарю Вас за все теплые поздравления в адрес молодоженов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа. <...> Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем», — написал он.

О женитьбе Адама Кадырова 27 июня сообщила его сестра Айшат Кадырова. Она рассказала, что свадьба пройдет «в родительском доме в родовом селе» Кадыровых Ахмат-Юрт. Невесту зовут Медни, как и жену главы Чечни.

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Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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