Дудаев: Путин неформально встретился с Адамом Кадыровым перед его свадьбой

Путин принял Адама Кадырова в Москве перед его свадьбой

Владимир Путин и Адам Кадыров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин провел в Москве встречу с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова 17-летним Адамом, сообщил республиканский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Встреча с президентом России проходила в неофициальной обстановке, но была наполнена теплотой и искренностью. Владимир Владимирович лично поздравил Адама Рамзановича с предстоящим бракосочетанием, пожелав ему крепкого семейного счастья и дальнейших успехов в служении Чеченской Республике и нашей великой стране», — написал Дудаев в телеграм-канале.

Кремль о встрече не сообщал.

Ранее Рамзан Кадыров поблагодарил Путина за личное поздравление младшего сына «со вступлением в семейную жизнь». «Благодарю Вас за все теплые поздравления в адрес молодоженов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа. <...> Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем», — написал он.

О женитьбе Адама Кадырова 27 июня сообщила его сестра Айшат Кадырова. Она рассказала, что свадьба пройдет «в родительском доме в родовом селе» Кадыровых Ахмат-Юрт. Невесту зовут Медни, как и жену главы Чечни.