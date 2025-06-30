ТАСС узнал о раскаявшемся исполнителе теракта в «Крокусе»

Один из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в марте 2024 года Шамсидин Фаридуни раскаялся в содеянном, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Вину признал полностью. В содеянном раскаивается», — цитирует агентство показания обвиняемого.

По информации агентства, Фаридуни — единственный, кто выразил сожаления из-за совершенного преступления. Остальные исполнители — Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачаболизада и Далерджон Мирзоев — полностью признали вину, но не раскаялись.

Фаридуни жил вместе с семьей в кишлаке в 50 км от Душанбе. Он работал на стройке и в кафе. Мужчина несколько раз приходил в «Крокус» для того, чтобы спланировать нападение.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Исполнители теракта больше года находятся под арестом. По информации Следственного комитета России, все четверо были членами террористической группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России). Всего по делу о нападении на концертный зал проходят около 30 человек.

Российские власти неоднократно заявляли об «украинском следе» в теракте. В июне СК назвал Киев заказчиком нападения. Следствие считает, что теракт организовали для дестабилизации политической ситуации в России. Украинские власти заявляли о непричастности к теракту.