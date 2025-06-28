Кадыров поблагодарил Путина за личное поздравление сына Адама с женитьбой
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента Владимира Путина за личное поздравление его младшего сына, 17-летнего Адама Кадырова, «со вступлением в семейную жизнь».
«Благодарю Вас за все теплые поздравления в адрес молодоженов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа. Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в Вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем», — написал Кадыров в телеграм-канале.
Кремль пока официально не сообщал о поздравлении.
27 июня дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила, что ее брат Адам женится. По ее словам, свадьба пройдет «в родительском доме в родовом селе» Кадыровых. Это Ахмат-Юрт (в прошлом Центарой). Айшат Кадырова также рассказала, что невесту зовут Медни (такое же имя и у жены Рамзана Кадырова).
Адам Кадыров стал известен после истории с избиением в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана в Волгограде Никиты Журавеля. Тогда сыну главы Чечни было 15 лет. Видео с избиением опубликовал его отец в сентябре 2023 года и поддержал действия Адама.
Вскоре после этого Кадыров-младший начал получать государственные и общественные награды, среди них звание Героя Чеченской Республики и высшая награда в регионе — орден имени Ахмата Кадырова. В ноябре 2023 года он был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни, став самым молодым руководителем такого уровня в стране — этот факт был зафиксирован в Книге рекордов России. В апреле 2025 года он получил пост секретаря Совета безопасности Чечни.
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