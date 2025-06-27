«Аэрофлот» с 4 июля возобновит полеты в Иран

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Авиакомпания «Аэрофлот» решила возобновить полеты из Москвы в Тегеран, сообщает пресс-служба перевозчика в своем телеграм-канале.

Ближайший рейс по расписанию состоится 4 июля, говорится в сообщении.

Росавиация 13 июня запретила российским перевозчикам выполнять рейсы в Израиль и Иран, а также из двух этих стран. Ограничение было установлено после начала вооруженного конфликта двух ближневосточных государств, мера должна была действовать до 2:59 мск 26 июня.

Запрет на полеты в воздушном пространстве Ирана Росавиация отменила в пятницу, 27 июня. Первый рейс из Мешхеда, выполняемый авиакомпанией Mahan Air, сел в Шереметьево в 10:22 мск.

Накануне, 26 июня, Red Wings и «Азимут» решили возобновить полеты в Израиль.

О возобновлении рейсов с 1 июля между Тель-Авивом и Москвой сообщила 25 июня авиакомпания El Al.

Ранее, 24 июня, об открытии воздушного пространства сообщили также Катар, Кувейт, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

Боевые действия Израиля и Ирана, к которым впоследствии присоединились США, длились 12 дней (с 13 по 24 июня). О том, что перемирие вступило в силу, сообщил 24 июня американский президент Дональд Трамп.